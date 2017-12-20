 Kalpar: “Şanssızlık yaşıyorum” – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Kalpar: “Şanssızlık yaşıyorum”

    Kalpar: “Şanssızlık yaşıyorum”

    Teknik Direktörü , içeride kaybettikleri puanların kendileri için dezavantaj olduğunu belirterek, İstanbulspor maçını kazanarak devreye moralli girmek istediklerini söyledi.

    TFF 1. Lig ekiplerinden , 17. hafta maçında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip teknik heyetin haftalık antrenman programı doğrultusunda dün teknik-taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Bordo-beyazlı ekipte, kırmızı kart cezalısı Alpaslan Öztürk haricinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

    Ligin son haftasında İstanbulspor'a konuk olacaklarını hatırlatan Teknik Direktörü , "Şu ana kadar 5 maç oynadık. Almış olduğumuz puan 2. Çok az bir puan aldık. İçeride iki maç kaybettik, bu bizim çok büyük bir dezavantajımız oldu. İçerideki maçları kaybetmeme adına düşüncelerimiz vardı ama gerçekleştiremedik. Son maç için ne olursa olsun kazanma hüviyetinde olan bir takım olmamız lazım. Oradan alacağımız puan biraz da olsa moralimizi düzeltir. 5 maç sonunda 2 puan almak benim de teknik direktörlük kariyerimde bir ilk. Şanssızlık yaşıyorum ama ikinci yarıda bunları bertaraf ederiz diye düşünüyorum. İkinci yarıda yapacağımız takviyelerle kadromuzu güçlendirdiğimiz zaman inanıyorum ki içeride, dışarıda kazanan takım oluruz. İnancımız tam. İlk 6'da bulunan takımlarla aramızda çok büyük bir puan farkı yok. Bunu kapatacak gücümüz olur diye düşünüyorum" dedi.

    İstanbulspor maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alınmasının bir dezavantaj oluşturmayacağını belirten Kalpar, "Hem ev sahibi takım hem de bizim için bir dezavantaj oluşturacağını düşünmüyorum. Federasyonun kararına saygı duymak lazım" ifadelerini kullandı.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:26
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