Kalpar: “Şanssızlık yaşıyorum”
Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, içeride kaybettikleri puanların kendileri için dezavantaj olduğunu belirterek, İstanbulspor maçını kazanarak devreye moralli girmek istediklerini söyledi.
Ligin son haftasında İstanbulspor'a konuk olacaklarını hatırlatan Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Şu ana kadar 5 maç oynadık. Almış olduğumuz puan 2. Çok az bir puan aldık. İçeride iki maç kaybettik, bu bizim çok büyük bir dezavantajımız oldu. İçerideki maçları kaybetmeme adına düşüncelerimiz vardı ama gerçekleştiremedik. Son maç için ne olursa olsun kazanma hüviyetinde olan bir takım olmamız lazım. Oradan alacağımız puan biraz da olsa moralimizi düzeltir. 5 maç sonunda 2 puan almak benim de teknik direktörlük kariyerimde bir ilk. Şanssızlık yaşıyorum ama ikinci yarıda bunları bertaraf ederiz diye düşünüyorum. İkinci yarıda yapacağımız takviyelerle kadromuzu güçlendirdiğimiz zaman inanıyorum ki içeride, dışarıda kazanan takım oluruz. İnancımız tam. İlk 6'da bulunan takımlarla aramızda çok büyük bir puan farkı yok. Bunu kapatacak gücümüz olur diye düşünüyorum" dedi.
İstanbulspor maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alınmasının bir dezavantaj oluşturmayacağını belirten Kalpar, "Hem ev sahibi takım hem de bizim için bir dezavantaj oluşturacağını düşünmüyorum. Federasyonun kararına saygı duymak lazım" ifadelerini kullandı.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:26
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G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor
Toplam 13
Yorum
ünal aysal fatih terim gelsin diyorlar bu terim değilmiydi ara için galatsarayı satıp gidip kader arkadaşı federasyon başkanıyla imza atan büyük başkan
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
ufuk Yildirim Demirören gitmeli!!!!!!!! Türk futboluna cok zarari var!!! Fatih Terim Galatasaraya gerlsin isterim!!!!!
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
FATİH TERİM BEN BEN GALATASARAYA GELMEYCEM 4 5 MAC YENİLİNCE KÜFÜR EDELER TARAFTARIN SÜTÜ BOZUK NOKTA DEFTER KAPANDI
Kalpar: “Şanssızlık yaşıyorum” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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