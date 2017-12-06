 Samaras, 2. baharını Türkiye’de yaşıyor – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Samaras, 2. baharını Türkiye’de yaşıyor

    Samaras, 2. baharını Türkiye’de yaşıyor

    ’un dünyaca ünlü yıldız futbolcusu kendisine yönelik beklentilere cevap veremezken, idmanlardaki rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor.

    Yunanistan Milli Takım formasını 60 kez giyen dünyaca ünlü hücuma yönelik ofansif kanat oyuncusu , büyük umutlarla transfer olduğu 'da hayal kırıklığı oluşturdu. Yönetim ve teknik direktör tarafından da zaman zaman eleştirilere maruz kalan 32 yaşındaki oyuncu, Samsunspor'da forma giydiği 8 maçta gol ve asist yapamadı.

    Profesyonel futbol kariyerinde 422 maçta 112 gol atma başarısı gösteren Samaras, 14 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de sadece 2 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Bu maçlarda 90 dakika sahada kalamayan Samaras, 5 maçta da sonradan oyuna girdi. Bir de kupa maçında forma giyen Yunan Yıldız, kırmızı-beyazlıların 3 gol attığı Ankara Demirspor maçında skora etki edemedi. Ligde 259 dakika sahada kalan Samaras, Adanaspor maçında 90+4. dakikada boş kaleye kaçırdığı golle ise saç baş yoldurdu.

    Antrenmanlardaki isteksiz ve mutsuz görüntüsüyle de dikkatlerden kaçmayan Samaras, diğer futbolcular antrenman öncesi çalışmalar yaparken kendisi ise oturak bulabilirse oturağa, bulamazsa da topun üstüne oturarak antrenmanın başlamasını bekliyor. Georgios Samaras'ın Samsunspor ile olan mukavelesi 31 Mayıs 2019'da sona erecek.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:46
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