Samaras, 2. baharını Türkiye’de yaşıyor
Samsunspor’un dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Georgios Samaras kendisine yönelik beklentilere cevap veremezken, idmanlardaki rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor.
Profesyonel futbol kariyerinde 422 maçta 112 gol atma başarısı gösteren Samaras, 14 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de sadece 2 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Bu maçlarda 90 dakika sahada kalamayan Samaras, 5 maçta da sonradan oyuna girdi. Bir de kupa maçında forma giyen Yunan Yıldız, kırmızı-beyazlıların 3 gol attığı Ankara Demirspor maçında skora etki edemedi. Ligde 259 dakika sahada kalan Samaras, Adanaspor maçında 90+4. dakikada boş kaleye kaçırdığı golle ise saç baş yoldurdu.
Antrenmanlardaki isteksiz ve mutsuz görüntüsüyle de dikkatlerden kaçmayan Samaras, diğer futbolcular antrenman öncesi çalışmalar yaparken kendisi ise oturak bulabilirse oturağa, bulamazsa da topun üstüne oturarak antrenmanın başlamasını bekliyor. Georgios Samaras'ın Samsunspor ile olan mukavelesi 31 Mayıs 2019'da sona erecek.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:46
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Kocaman'dan takıma uyarı!
Toplam 6
Yorum
hakan esas ölçü bursa maçı olacak. ben hala bu kadroya cok guvenmıyorum. bursayı deplasmanda yenıp gelırlerse o ayrı..
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Döndüler!
Toplam 6
Yorum
FEVZİ ERKEK sayın aziz yıldırım yine başkan olacak,sizler çıldırın
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Yıldırım Demirören'in beraat kararı bozuldu
Toplam 3
Yorum
anlaşılmıştır neden demirören grubunun taraflı yayın yaptığı.
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