Eroğlu elenecek isimleri belirlemek üzere
TFF 1'inci Lig'de son 7 maçında 3 puanı bir arada göremeyen Altınordu'da operasyon kapıda. Devre arasında 3-4 takviye yapmayı planladıklarını açıklayan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun kadrodan elenecek oyuncuları da belirlemek üzere olduğu öğrenildi.
İlk yarının son 3 haftasında Manisaspor (D), Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile (D) karşılaşacak kırmızı-lacivertlilerde futbolcuların sergileyeceği performans takımdaki kaderlerini belirleyecek. Yönetim beklentileri karşılayamayan isimlere teşekkür edip yolları ayıracak.
Oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 4 berabirlik, 6 yenilgi alarak 16 puan toplayan 11'inci sıradaki Altınordu, Play-Off hattının 4 puan gerisinde, düşme hattının ise 5 puan üzerinde yer alıyor. Son 3 deplasmanda sınavında İstanbulspor, Denizlispor ve Ümraniyespor'a 2-0'lık skorlarla mağlup olan Şeytan, kötü gidişe pazar günü Manisa'da dur demeye çalışacak. İzmir temsilcisinde ön libero Oğulcan'ın cezası sona ererken, bu kez orta saha oyuncusu Serkan cezalı duruma düştü. Altınordu'da sağ bek Kerim Alıcı, sol bek Ali Mert ve kaleci Ali Emre'nin tedavileri sürüyor.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:11
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Galatasaray'da bir devir bitti
Toplam 4
Yorum
aslan Göztepeden 900bin euro teklifi kabul etmeyip yatmayı tercih etti. Büyük Galatasaraylı.
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Şener ve İsmail göz dolduruyor
Toplam 3
Yorum
forever1903 sonra bi q7 gelir, gercekler anlasilir
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Gözyaşları içine aktı
Toplam 19
Yorum
kıymet bilene Adayı peşkeşten kurtardı, basketbol salonu, otel, kumkapıda yapılacak muhteşem tesis, arazilerin şefaf satışı, borçların sıfırlanacak olması
Eroğlu elenecek isimleri belirlemek üzere haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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