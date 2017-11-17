 Es-es seri bozacak – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Es-es seri bozacak

    Es-es seri bozacak

    Balıkesir’i devirerek deplasmandaki 200 günlük kötü seriyi bozmak istediklerini belirten teknik direktör Yücel İldiz, “Bu maç çıkışımızın başlangıcı olacak” dedi

    DEPLASMANDA 200 gündür galip gelemeyen Eskişehirspor, kötü seriyi pazar günkü Balıkesirspor maçı ile bozmak istiyor. Puan silme cezaları ve maddi imkansızlıklarla boğuşan kırmızı-siyahlılar, Balıkesir engelini aşarak taraftarına hediye etmek istiyor. Teknik Direktör Yücel İldiz, "Birçok sıkıntılar atlattık. Balıkesirspor maçını kazanıp yeni bir sayfa açmak istiyoruz" sözlerini kullandı.

    ZOR AMA BİZ BAŞARACAĞIZ
    Tecrübe li teknik adam, "Eskişehirspor'un şu an içinde bulunduğu durumdan dolayı hakikaten sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bütün bunlardan etkilenmeden oyuncu arkadaşlarımız ile elimizden geldiği kadar en iyi şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Balıkesir deplasmanı zor bir deplasman. Ancak biz kazanıp çıkışın başlangıcını yapmak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Es-es seri bozacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.