Es-es seri bozacak

Balıkesir’i devirerek deplasmandaki 200 günlük kötü seriyi bozmak istediklerini belirten teknik direktör Yücel İldiz, “Bu maç çıkışımızın başlangıcı olacak” dedi

DEPLASMANDA 200 gündür galip gelemeyen Eskişehirspor, kötü seriyi pazar günkü Balıkesirspor maçı ile bozmak istiyor. Puan silme cezaları ve maddi imkansızlıklarla boğuşan kırmızı-siyahlılar, Balıkesir engelini aşarak taraftarına hediye etmek istiyor. Teknik Direktör Yücel İldiz, "Birçok sıkıntılar atlattık. Balıkesirspor maçını kazanıp yeni bir sayfa açmak istiyoruz" sözlerini kullandı.



ZOR AMA BİZ BAŞARACAĞIZ

Tecrübe li teknik adam, "Eskişehirspor'un şu an içinde bulunduğu durumdan dolayı hakikaten sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bütün bunlardan etkilenmeden oyuncu arkadaşlarımız ile elimizden geldiği kadar en iyi şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Balıkesir deplasmanı zor bir deplasman. Ancak biz kazanıp çıkışın başlangıcını yapmak istiyoruz" diye konuştu.