Es-es seri bozacak
Balıkesir’i devirerek deplasmandaki 200 günlük kötü seriyi bozmak istediklerini belirten teknik direktör Yücel İldiz, “Bu maç çıkışımızın başlangıcı olacak” dedi
ZOR AMA BİZ BAŞARACAĞIZ
Tecrübe li teknik adam, "Eskişehirspor'un şu an içinde bulunduğu durumdan dolayı hakikaten sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bütün bunlardan etkilenmeden oyuncu arkadaşlarımız ile elimizden geldiği kadar en iyi şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Balıkesir deplasmanı zor bir deplasman. Ancak biz kazanıp çıkışın başlangıcını yapmak istiyoruz" diye konuştu.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:17
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Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
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Toplam 3
Yorum
Aslan AMAN ISLER IYI GIDERKEN YANLIS YAPMA ARDA KENDINE OYNAYABILECEGI BIR TAKIM BULSUN ONU SEVIYORUZ AMA UZAKTAN
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