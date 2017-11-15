Cumhurbaşkanı’na teşekkür ederiz

A SPOR'A röportaj veren, TFF 1. Lig'de 3. sıradaki Ankaragücü'nün Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başkent ekibinin Süper Lig'de olması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Kartal, "Taraftarımıza, camiamıza; Cumhurbaşkanımız da böyle söylemiş, çok çok teşekkür ediyorum. Bize inananları mahcup etmemek için hep birlikte, bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" dedi