Taylan formayı unuttu

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde Schalke'ye 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine kattığı Taylan Bulut formayı adeta unuttu. 20 yaşındaki oyuncu Gençlerbirliği deplasmanında da maç kadrosunda yer almadı. Sağ bekte üçüncü oyuncu konumuna düşen gurbetçi futbolcu ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Taylan ligdeki son 7 maçta forma şansı bulamadı.
Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 06:50
