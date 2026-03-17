Kopya gol!

Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya, kaptan Orkun Kökçü'nün muazzam frikik golü damga vurdu. Ankara'da sıfıra yakın noktadan fileleri sarsan bu vuruş, Türk futbol tarihinin en unutulmaz anlarından birini akıllara getirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 06:50
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya, kaptan Orkun Kökçü'nün muazzam frikik golü damga vurdu. Ankara'da sıfıra yakın noktadan fileleri sarsan bu vuruş, Türk futbol tarihinin en unutulmaz anlarından birini akıllara getirdi. 25 yaşındaki oyuncunun akıl dolu vuruşu, futbolseverleri 12 Ekim 1994 gecesine geri götürdü. O dönem A Milli Takım'ın yıldızı olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, EURO 96 elemelerinde sol ayağının içiyle İzlanda ağlarına füze göndermişti.

Orkun'un golünden sonra sosyal medya Sergen Yalçın'ın unutulmaz golünü konuşmaya başladı. Beşiktaş Kulübü de iki golü yan yana getirerek "Halef-Selef" notunu paylaştı.

BENİM GOLUM DAHA ZARİF

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın saha kenarında Orkun Kökçü'nün şık frikik golünün ardından yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı. İki golü kıyaslayan deneyimli teknik adam, "Sen imkansız gol attın. Benim golüm ise daha zarifti" ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'TAN ÖVGÜ

Bir dönem Beşiktaş formasıyla şampiyonluklar yaşayan orta saha oyuncusu Oğuzhan, Orkun Kökçü'nün golüne övgü yağdırdı. Oğuzhan, "Orkun inanılmaz gol attı. Ben zaten iyi frikik kullanabildiğini biliyorum.

Ligde hem 60+ şut çeken hem de 60+ kilit pas veren tek oyuncu Orkun'muş.

Bu beni şaşırtan bir istatistik değil" yorumunu yaptı.

