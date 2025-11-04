CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta 4 sakatlık şoku birden!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Emirhan Topçu, Vaclav Cerny, Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle antrenmana çıkmadığını açıkladı. Siyah-beyazlılar ayrıca Gabriel Paulista'nın özel izin alarak ülkesi Brezilya'ya gittiğini duyurdu. (BJK spor haberi)

Beşiktaş, 4 futbolcusunun sağlık durumu hakkında resmi sitesinden açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 11'inci haftasında mücadele ettikleri Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal hakkında tedavi süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır. Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir. Ayrıca annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya'ya giden Gabriel Paulista da antrenmanda yer almamıştır."

