Haberler Beşiktaş Dev derbi öncesi Beşiktaş'ta taraftarlar arasında silahlı çatışma!

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi pankart ve koreografi hazırlığı yapan Beşiktaşlı taraftarlar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 00:02
2 Kasım Pazar akşamı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi pankart ve koreografi hazırlığı yapan Beşiktaşlı taraftarlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu çevresinde meydana geldi. Derbi hazırlıkları için stadyuma gelen Beşiktaşlı taraftarlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada silah kullanıldı, bu sırada bir kişi yaralandı. Kavganın, taraflar arasında daha önce yaşanan bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri stadyum içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

