TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta gündem yeniden Armand Lauriente!

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi başlayamayan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle takımı güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılarda yönetim, ara transferde hücuma takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fotomaç'ın haberine göre Armand Lauriente'yi izliyor. Fransız yıldız hem kanatlarda hem de forvette görev alabiliyor. Lauriente'nin ismi yaz transfer döneminde de gündeme gelmiş, fakat transfer olumlu sonuçlanmamıştı. Sergen Yalçın, Fransız ismin transferine onay verdi.