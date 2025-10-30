Serdal Adalı: Bu takım hayalimizdeki Beşiktaş olacak!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisi öncesi konuk olduğu A Spor'da 'Gündem Özel' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Adalı'nın açıklamalarından dikkat çeken başlıklar...

."GELDİĞİMİZDE BEŞİKTAŞ'A FAYDALI OLAMAYACAK BİR FUTBOLCU GRUBU VARDI"

"Hayalimizdeki Beşiktaş'ı seyretmek için birden fazla transfer döneminde bir şeyler yapabileceğimizi biliyorduk. Elde Beşiktaş'a faydalı olamayacak bir futbolcu grubu vardı. 12 transferin gelip, 25 futbolcu transfer edildiği bir dönem 20 senedir hatırlamıyorum."

"TRANSFERDE ÇITAYI YÜKSELTTİK"

"Gayrimenkul projeleri sonrası transferde çıtayı yükselttik. "3 transfer yapacağız" dediğimde taraftarımız kıyameti kopardı. Biliyordum. 3 transferle bu takımın düzelme şansının olmayacağını da biliyorduk."

"12 TRANSFER YAPTIK, HALA EKSİĞİMİZ VAR"

"Sancılı bir dönem geçireceğiz. Bunu her zaman söylüyoruz; bazı şeyler kolay olmuyor, olmayacak da. Ama bu takım oturacak. Önümüzde bir transfer dönemi daha var. 12 transfer yaptık, hâlâ eksiğimiz var, katılıyorum. Taraftarlarımız içini rahat tutsun. Bu takım olacak, olmama ihtimali yok. Yönetim kurulu olarak hiçbir şeyden kaçtığımız yok. Hocaya da söyledik, 'Ne istiyorsan olacak' diye. Eksikleri kış transfer döneminde de tamamlamaya çalışacağız. Taraftarlarımız içini rahat tutsun. Bu takım, hayalimizdeki Beşiktaş olacak."

"MEVCUT SCOUT EKİBİNDEN 2-3 KİŞİ YENİ SCOUT EKİBİNDE ÇALIŞACAK"

"Önemli olan sistemi oturtmak. Kulübün transfer politikası için. Ahmet gider Mehmet kalır. Sistemi bozmamak önemli. Hocanın kurmak istediği sistem mevcuttan farklı değil. Mevcut scout ekibinden 2-3 kişi yeni scout ekibinde de çalışacak."

"GEDSON GİTMEK İSTEDİ"

"İşin parayla pulla hiçbir alakası yok. Gedson gerçekten gitmek istedi. Biz bunları çabuk unutuyoruz ama kaos ortamı futbolcuları etkiledi."

"SERGEN HOCA'NIN İSTEDİĞİ 2-3 OYUNCU VARDI"

"Sergen Hoca'nın istediği 2-3 tane oyuncu vardı. Olmadı. Kulübü 'tamam' dedi, futbolcu gelmek istemedi. Futbolcu gelmek istedi, kulübü bırakmadı."

"BEŞİKTAŞ DERBİLERİN FAVORİSİDİR"

"Takımımızda şu an hava iyi. Derbilerde rakip kim olursa olsun fark etmez. Beşiktaş derbilerin favorisidir, tartışmasız. İnşallah çocuklar, geçtiğimiz seneki derbi başarılarının devamını getirir."

PRİM AÇIKLAMASI

"Bizim çocuklara "Maç kazanın da soyunma odasına geleyim" dedim. Kaptanları birkaç kere çağırdım, "Başkanım, kazanalım da sen gerekeni yapıyorsun" dediler. Yapıyoruz da. Başkan değilken de inip prim verdim. Yeter ki formanın hakkını versinler."

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

"Yine hedefimiz şampiyonluk. Ne yapalım yani, 5. mi olacağız diyelim? Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka hedefi olmaz. Yine hedefimiz şampiyonluk. Son maça kadar kovalayacağız."

"BAŞARISIZ DEĞİLİZ"

"Gidiyoruz, 100-150 milyon € yatırım yapıyoruz, transfer yapıyoruz. Teknik direktör getiriyoruz. 20 milyonluk bir camia. Bir tane hakem, kendi menfaatleri için aylarca emek verdiğiniz takımı bir düdükle altüst ediyor. Sonra başarısız başkan, kötü teknik direktör, kötü futbolcu. Değil ya."

"MUÇI VE AL MUSRATI TRANSFERLERİ TARTIŞMALI"

"Muçi ve Al-Musrati transferlerini yapıyorsunuz, ikisi de tartışmalı. Futbolcuları burada tenzih ediyorum, onların bir alakası yok. İkisi de son gün transferi. İki kulüp de bir hafta arayla finans kuruluşlarına kırdırmış. Bu futbolun içinde var. Yarın Roma da Abraham'ın ücretini kırdırabilir. İkisinin de aynı anda olması hayatın doğal akışına aykırı."

"HASAN ARAT BANA İHTARNAME YOLLADI"

"Hasan Arat bana bir ihtarname yolladı. Bu konunun benim tarafımdan camiaya yanlış aktarıldığını ve bunun hayatın normal akışına uygun olduğunu söyledi. Polonya'daki kulüp, bizim açıklamalarımızdan duyduğu rahatsızlığı Hasan Arat'a mektup yazmış. Bu, hayatın doğal akışına aykırı. Beşiktaş'a niye yazmıyorsunuz?"

"RAKİPLER YAPMAK İSTEDİKLERİMİZİ 5 SENE ÖNCE YAPMIŞLAR"

"Rakipler, bizim Dikilitaş'ta bugün yapmak istediklerimizi 5 sene önce yapmışlar. Aradaki açığı kapatacağız. Bu ayıp değil bir inşaat şirketi gibi çalışacağız ya, bunun ayıbı kaybı yok. Sportif başarılardan gelen gelirler bu harcanan paraları karşılayamaz. Rakip takım 75 M€'yu tek bir oyuncuya harcıyor. Bunu geçmişte yaptıkları inşaat projeleriyle harcıyor. Biz de gayrimenkul projeleriyle bu açığı kapatacağız. Galatasaray beş sene önce yaptığı gayrimenkul yatırımlarının karşılığını alıyor. Biz bir araya gelsek o beş seneyi iki senede kapatırız."

"İLK BAŞTA GENÇ OYUNCULAR ALMAK İSTİYORDUK"

"İlk başta gençleri transfer edip ileriye yönelik takım oluşturma planımız vardı. Ancak gayrimenkul projesi olduktan sonra sayfayı çevirdik. Gayrimenkul hadisesi bize cesaret verdi, o sayede bu transferleri yaptık. Bundan sonra da gelir yaratmadan bütçeyi aşma niyetim yok."

"ARADAKİ AÇIĞI KAPATACAĞIZ"

"Siz ne yaparsanız yapın, bu aradaki farkı maddi olarak kapatmadığınız sürece, 'İki takımlı lige gidiliyor' görüntüsünü maalesef engellemenizin imkanı yok. Ancak biz, bu konuda müthiş çalışıyoruz ve aradaki açığı kapatacağız."