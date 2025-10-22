CANLI SKOR ANA SAYFA
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gabriel Paulista'dan takım vurgusu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlıların Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 22:48
Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Gabriel Paulista, siyah beyazlıların 2-0 kazandığı Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu..

Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Gabriel Paulista, siyah beyazlıların 2-0 kazandığı Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok önemli deplasmanda galip gelebilmek. Daha da önemli olan gol yememek. Son maçlarda gol yedik, bu kez gol yemedik. Takımı kutluyorum, önümüzdeki maçlarda kazanarak devam etmek istiyoruz. Kişilik koymamız, topu çok oynamamız gerekiyor. Sorumluluk almalıyız. Beşiktaş'ın rakibinin kim olduğu önemli değil, her maç elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Futbol beraber oynana bir oyun. Takım kazandığı zaman bir kişi kazanmaz, herkes beraber kazanır. Takım kaybettiğinde de herkes beraber kaybeder. Bir maç kaybettiğimizde bir oyuncuyu suçlayamayız. Bir oyuncu kötü oynadığında bu söylemeli ama herkes takım olarak birlikte kaybettiğimizi bilmeli ve kimseyi suçlamamalı."




