Beşiktaş'ta Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik!

Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 22:52 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 23:00
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmayı değerlendirdi.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ:

Galatasaray taraftarına ve camiasına teşekkür ediyorum. Rahmetli kardeşimle ilgili pankart açtılar. Çok duygulandım. İnsanlık her şeyden daha önemli. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnsanlık 3 puandan daha önemli.

Oyun planı başta sağlıklı durdu. Çok iyi planladık Galatasaray'ın neler yapabileceğini. Çok doğru oyun oynadık. Erken golü bulduk. Golü bulduk. Kırmızı kartla oyun kolaylar gibi oldu. 11'e 10'da oyuncularıma bazı şeyleri anlattım, topun bizde kalması gerektiğini söyledim. 10 kişi takımdan baskı yedik. Neredeyse pozisyon vermediğimiz maçtan 1-1'le ayrıldık. 4-5 pozisyon verdik. 2 puan kaybettik. Böyle ölümcül hata yaparsan golü yersin. Yediğimiz gol psikolojimizi düşürdü, onları iştahlandırdı. 1-1'den sonra Rafa'nın pozisyonları vardı. 2 puan kaybederek ayrılıyoruz, üzücü. 2 puan kaybeden taraf bizdik. Ona çok üzüldük. Kesinlikle kazanabileceğimiz, zor bir maçtı. Birçok şeyi doğru yaptık aslında ama tek bir yanlışa ceza ağır kesildi. Üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Bundan sonraki maçlara konsantre olacağız. Oyuncularımız belirli dakikalarda iyi mücadele ettiler. Bazen bizdeydi oyun, bazen onlardaydı. İyi bir derbi oldu.

