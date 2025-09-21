BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rafa Silva mumla aranıyor! Sergen Yalçın'dan yeni görev

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, geçen sezonki performansını adeta mumla aratıyor. Geçtiğimiz sezonun aksine ilk haftalarda beklentilerin altında kalan deneyimli futbolcu, henüz performansıyla ön plana çıkamadı. Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın, ideal kadrosunu oluşturmak için çalışırken, Rafa Silva'nın ilk haftalardaki formsuzluğu planları sekteye uğratıyor. Maçların ikinci yarılarında sıkça kenara alınan Portekizli yıldızdan bir an önce eski formuna kavuşması bekleniyor.

YALÇIN'IN ORKUN PLANI

Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın gölgede kalan performansına çözüm arayışında. Tecrübeli çalıştırıcı, hücum hattında yeni bir soluk getirmek için Orkun Kökçü'yü 10 numara pozisyonuna yerleştirmeyi planlıyor. Kökçü'nün dinamik yapısı ve saha görüşü, Yalçın'ın oyun anlayışına yeni bir boyut katabilir. Bu hamle, Silva'nın farklı bir rolde denenmesi anlamına gelirken ilerleyen haftalarda yıldız ismi kanatlarda görebiliriz. Beşiktaş, bu stratejik değişiklikle çıkış ararken, hem Kökçü'nün yeni pozisyondaki etkisi hem de Silva'nın nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.