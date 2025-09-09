TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta rota 2 savunmacı! Aymeric Laporte ve Raul Asencio...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Transfer perdesi kapanmadan savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Al Nassr’dan Aymeric Laporte ve Real Madrid’den Raul Asencio için girişimlerini hızlandırdı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 06:51
Beşiktaş, savunmayı güçlendirmek için Al Nassr'dan Aymeric Laporte ve Real Madrid'den Raul Asencio ile transfer görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle hareket eden siyah-beyazlılar, Laporte için Al Nassr ile pazarlıklarda ilerleme sağladı. Laporte'nin 13 milyon euro'luk maaşının büyük kısmını Al Nassr'ın karşılaması için görüşmeler devam ediyor.

KİLİT İSİM

Ayrıca, Beşiktaş 22 yaşındaki Raul Asencio'yu transfer listesine aldı. İspanyol basınına göre, siyah beyazlılar genç stoperi savunmada kilit isim olarak görüyor ve transfer için yoğun çaba harcıyor. İngiliz basını ise Beşiktaş'ın transfer dönemi bitmeden Asencio için girişimlerini hızlandırdığını, ancak oyuncunun ayrılmak istememesine rağmen Real Madrid tarafından satışa zorlanabileceğini belirtti.




