Haberler Beşiktaş Cerny kanatlandırır

Cerny kanatlandırır

Beşiktaş'a transferiyle birlikte Cerny, Süper Lig'in zorlu atmosferinde kendini yeniden kanıtlamaya hazırlanıyor. Sağ kanatta Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi yıldızlarla uyumlu bir oyun sergilemesi bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Uzmanlar, Cerny'nin hızı ve gol vuruşlarının siyah-beyazlılara Süper Lig'de avantaj sağlayacağını düşünüyor.

"Cerny, dolu bir paket: Gol, asist, oyun kurma ve duran toplar," diyen futbol yorumcuları, bu transferin Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki kozu olabileceğini vurguluyor.

Futbol dünyasına Ajax'ın altyapısında adım atan Cerny, Twente formasıyla adeta küllerinden doğdu. Eredivisie'de 32 maçta 13 gol ve 11 asistlik performansıyla Avrupa'nın dikkatini çeken sağ kanat oyuncusu, hızı, dripling yeteneği ve duran top ustalığıyla ön plana çıktı. Kariyer toplamında 302 maça çıkan Cerny, 88 gol ve 52 asistle hücumda ne kadar etkili bir silah olduğunu kanıtladı.

Milli takım kariyerinde 26 maça çıkan Cerny, 7 kez rakip ağları havalandırdı.

SOYADIM SİYAH

Çek yıldız, "Beşiktaş taraftarının önünde sahaya çıkmak için, onlara bir şeyler vermek için ve güzel anlar yaşamak için sabırsızlanıyorum.

Çevremdekiler şunu çok iyi biliyor ki, buraya gelmek için gerçekten çok istekliydim.

Bu gerçekleştiği için gerçekten çok mutluyum. Soyadımın anlamı siyah, burada da siyah forma giyiyorum. Bence çok uyumlu oldu. Sergen hocanın hakkımdaki sözlerini duydum. En yakın arkadaşım Türk. Gelişmelerden haberdar oluyordum.

Çok mutluyum" dedi.

5. ÇEK FUTBOLCU

CERNY, 5. Çek futbolcu oldu. Beşiktaş'ta daha önce Tomas Jun, Zapotocny, Sivok ve Jurasek siyah-beyazlı formayı giydi.

Cerny, Beşiktaş formasını giyecek 5. Çek futbolcu olacak.

KARTAL'IN 9. TRANSFERİ

Kartal'ın transfer döneminde bugüne kadar Jurasek, Abraham, Orkun, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz El Bilal Toure, Tiago Djalo ve Vaclav Cerny ile sözleşme imzaladı.

REKLAM - Türk Telekom
