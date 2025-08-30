CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan kanada sürpriz hamle! Brezilyalı genç yıldız hedefte

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan kanada sürpriz hamle! Brezilyalı genç yıldız hedefte

Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Vasco da Gama'nın 19 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu Rayan'ı transfer listesine aldı.

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan kanada sürpriz hamle! Brezilyalı genç yıldız hedefte

Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Vasco da Gama'nın 19 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu Rayan'ı transfer listesine aldı. Brezilyalı futbolcuya Beşiktaş'ın yanı sıra Fransa'dan O. Lyon başta olmak üzere Avrupa'daki birçok kulübün takibinde olduğu vurgulandı. Gama formasıyla 37 maçta görev yapan Rayan, 10 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekti.

