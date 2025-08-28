Sancho'da geri sayım

Beşiktaş'ın kanat için arzuladığı ve beklediği Jadon Sancho için süre daralıyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulübe transfer olmayı hedefleyen İngiliz sol kanat oyuncusu, Avrupa'da transfer döneminin kapanacağı 1 Eylül'e kadar beklemeyi planlıyordu. Roma'nın yarıştan çekilmesiyle birlikte Beşiktaş, 25 yaşındaki yıldız oyuncunun transferinde avantajlı konuma yükseldi. Beşiktaş yönetimi, bu önemli fırsatı kaçırmamak için harekete geçti.

Siyah-beyazlı yönetimi Jadon Sancho'nun transferi için hem oyuncu cephesiyle hem de M.United ile görüşmelerine devam ediyor. Siyah-beyazlılar, kiralama teklifini yeniden sunarken, sözleşmeye satın alma opsiyonu ekleme önerisinde bulundu. Manchester United ise oyuncuyu bonservisiyle satma taraftarı. Taraflar bu konuda yeni bir görüşme planlıyor. Şu an için Sancho'ya Beşiktaş dışında talip bulunmazken, transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.