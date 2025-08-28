CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Sancho'da geri sayım

Sancho'da geri sayım

Siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran transfere az kaldı. Roma yıldız sol kanadı transfer etmekten vazgeçti. Beşiktaş yönetimi Sancho için atağa kalktı. Satın alma opsiyonlu kiralık teklifini sundu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sancho'da geri sayım

Beşiktaş'ın kanat için arzuladığı ve beklediği Jadon Sancho için süre daralıyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulübe transfer olmayı hedefleyen İngiliz sol kanat oyuncusu, Avrupa'da transfer döneminin kapanacağı 1 Eylül'e kadar beklemeyi planlıyordu. Roma'nın yarıştan çekilmesiyle birlikte Beşiktaş, 25 yaşındaki yıldız oyuncunun transferinde avantajlı konuma yükseldi. Beşiktaş yönetimi, bu önemli fırsatı kaçırmamak için harekete geçti.

Siyah-beyazlı yönetimi Jadon Sancho'nun transferi için hem oyuncu cephesiyle hem de M.United ile görüşmelerine devam ediyor. Siyah-beyazlılar, kiralama teklifini yeniden sunarken, sözleşmeye satın alma opsiyonu ekleme önerisinde bulundu. Manchester United ise oyuncuyu bonservisiyle satma taraftarı. Taraflar bu konuda yeni bir görüşme planlıyor. Şu an için Sancho'ya Beşiktaş dışında talip bulunmazken, transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Wilfried Singo İstanbul'da!
Lammens transferinde büyük çekişme!
DİĞER
Kuruluş’un yeni dönem Nilüfer Hatun’u belli oldu!
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Festivalin açılışını Başkan Erdoğan yapacak | TEKNOFEST damgası
Lage'dan flaş Kerem açıklaması!
İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! 01:47
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! 01:46
Wilfried Singo İstanbul'da! Wilfried Singo İstanbul'da! 01:42
Lage'dan flaş Kerem açıklaması! Lage'dan flaş Kerem açıklaması! 01:41
Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz 01:41
F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! 01:41
Daha Eski
İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri! İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri! 01:41
F.Bahçe'nin rakipleri belli oluyor! F.Bahçe'nin rakipleri belli oluyor! 01:41
F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı! F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı! 01:41
Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! 01:41
Kerem gol attı ama sevinmedi! Kerem gol attı ama sevinmedi! 01:41
Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi! Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi! 01:41