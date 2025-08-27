Beşiktaş'ta Solskjaer'den yıldız isim için sakatlık sözleri! "Yüzde 99.9 sahada olmayacak"

Temsilcimiz Beşiktaş, UEA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lausanne'yi konuk edecek.

Siyah-beyazlılar ilk maçtan deplasmanda 1-1'lik skorla beraberlikle ayrılmıştı.

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi Ole Gunnar Solskjaer ve Gabriel Paulista açıklamalarda bulundular. İşte o açıklamaların tümü...

Basın toplantısında ilk olarak Gabriel Paulista söz aldı. İşte Paulista'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

İlk maçı kaybetmemek pozitif bir gelişmeydi. Önceki maçtan daha enerjik bir takım olmak zorundayız. Taraftarın da desteği olacak. Maçı kazanmak içi her şeyi yapacağız.

Çok fazla Avrupa kupalarında mücadele etme fırsatı buldum. Kulvar fark etmeksizin sahaya kazanmak için çıkarım. Beşiktaş çok büyük bir takım. Böyle bir takımda oynadığım için gerçekten gururluyum. Grup aşamasına yükselmek için elimizden geleni yapacağız. Her maç daha iyi olacağız. Çünkü yeni oyuncular var. Onların bize çok fazla yardımı olacak. Yeni bir takım inşa edeceğiz. Her kulvarda şampiyon olmak için mücadele edeceğiz.

Haklısınız, fazla gol yedik. Bir savunma oyuncusu gol yemeyi sevmez. Bu bir hafta da her maç da olabilir. Sevmeyiz. Her antrenmanda, her maçta kendimizi geliştiriyoruz. Futbol bir takım oyunu. Sadece 4 savunma oyuncusu üzerinden değerlendirilmiyor gol yemek. Grup olarak değerlendirmeliyiz. Kontratakta nasıl biz kazanıp hücumcular atıyorsa, savunmada da hepimiz gol yiyoruz. Duran toplarda daha iyi olmak zorundayız. Kişisel olarak hatayı ilk göğüsleyen bir karakterim var. Her geçen gün daha iyi olacağız ve Beşiktaş için daha iyi şeyler yapacağız.

İŞTE SOLSJKAER'İN AÇIKLAMALARI:

Play-off maçı, neye ihtiyacımız olduğunu iyi biliyoruz. İyi hazırlandık. Bazı şeyleri iyi yaptık, geliştirmemiz gereken şeyler de var. Hazırız.

Sentetik zeminde farklı bir futbol oynanıyor. Sakatlıklar vardı, Jonas ve Mert. Farklı bir sistemle oynamak zorunda kaldık. Bağlantı eksikliğinin sebebi olabilir belki... Hücumda iyi fırsatlar yakaladık. 2-3 gol atabilirdik. Top bizdeyken rakibi de domine ettik. Deplasmandaki performansımızdan dolayı mutluyum.

Geçen hafta Lozan tarihinde ilk defa kapalı gişe oynadı. Bizim de taraftarımız vardı çok fazla. Yarın da taraftarımız inanılmaz destek verecek. Elektrikli bir atmosfer olacak. Rakibimizi domine etmek istiyoruz. 'Oynadığımız en iyi takım Beşiktaş'tı' der rakibimiz umarım. Neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Maçın başından itibaren rakibi domine etmek zorundayız.

"#BesiktasbizimHocabizim etiketi trend oldu. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?"

- Ole Gunnar Solskjaer: "Benim burada bir ailem var. Bunu hissediyorum. 8 ay oldu. Gerçekten harika zaman geçiriyorum. Sahada her zaman en iyi sonucu vermek zor olabiliyor. Bizim için yeni bir Beşiktaş inşa ediyoruz. Yeni bir çağ inşa ediyoruz. Başkanımızla beraber bu tutkuyu gösteriyoruz. Herkes övülmeyi, desteklenmeyi sever. Oyuncularım ve ben, bu desteği hak etmek için iyi performans göstermemiz gerek. Bu da her gün çok çalışarak olacak. Ben sosyal medyayı takip etmiyorum, bu bilgi için teşekkür ederim."

Biraz modifikasyonla, farklı bir şeyleri değiştirmekle alakalı. Buna bazen oyuncular karar veriyor. Oyuncuların profilinin kararı... Çok farklı sistemler var futbolda. Sistem de dizilim de saha içinde sürekli değişir. Top sağdaysa, soldaysa, öndeyse, gerideyse sistem değişebilir. 3-4-2-1, 3-5-2 vs. diyebilirsiniz. Kariyerimde birçok formasyon çalıştım. Onlarla takım çıkardım sahada. 3'lü ve 4'lü fark etmez oyun anlamında. Oyuncularım güvenli şekilde oynayabilir sistemleri. Rakibimize hangi zorluğu empoze edeceğiz, bunun üzerinden sistem seçiyoruz. Oyuncu profilleriyle de alakalı sistemimiz. Kanat oyuncusu sıkıntımız var. Joao ve Rafa'yı daha merkeze aldım, önlerinde Tammy vardı, onları kanat bekleriyle destekledik.

"İsviçre takımlarına karşı galibiyetiniz yok. İsviçre laneti diyebilir miyiz?"

- Ole Gunnar Solskjaer: "Ben lanetlere inanmam. Hak ettiğiniz sonucu alırsınız. Lozan'a karşı iyi hazırlandık. Oyuncular rollerini biliyor. Biz onlara, onlar bize sıkıntı çıkardı ilk maçta. İki takım da fazla fırsat yakaladı. Eğlenceli bir maç olduğu söyleniyor. Topun iki kalede değil sadece bizim fırsatlar yakaladığımız bir maç istiyorum."

RASHICA OYNACAK MI?

Tecrübeli çalıştırıcı Milot Rashica'nın sakatlığı hakkında gelen soruya, "Yüzde 99.9 yarın oynamayacak. Kas sakatlığı var. Milli aradan sonra dönecek." şeklinde yanıt verdi.

Transferleri ben bilmiyorum. Benim işim transferle ilgili konuşmak değil. Arroyo'nun oynayıp oynamayacağını yarın görürsünüz.

İyi savunma yapamadık altı maçta. Önden başlıyor savunma. İyi savunma yapamadığımız için bu kadar gol yedik. Gelişmek için çabalıyoruz. Umarım yarın gol yemeden bitireceğiz maçı. Kazanmanın temeli, gol yememek üzerine kuruludur. Gol yemediğiniz zaman durum çok çok daha iyi olur durum. Bir şeyler kazanmak istiyorsanız 1'den az gol yemeniz, 2'den fazla gol atmanız lazım.

Wilfried Ndidi, baskı anlamında çok yardımcı olan bir profil. Eyüpspor karşısında Joao, Rafa, Abraham da çok iyi baskı yaptı. Kanatlarımız da çok cesurdu. Önde agresif baskı yapınca defans oyuncuları için de işler rahat oluyor. Beşiktaş olarak sürekli ön alan baskısı isterim. Böyle bir Beşiktaş isterim.

Başkanımız, scout departmanımız yeni oyuncular getirme konusunda tutku getiriyor. Kariyeri hem iyi hem devamında iyi işler yapacak oyuncular getirmeye çalışıyoruz. Kendilerini geliştirip daha da iyi olacak, kazanacak oyuncular getirecek. Tammy 28 yaşında, Tiago 25 yaşında, Kartal ve Ege geri geldiler, çok gençler, Wilf 28 yaşında. Tecrübeleri de var. Kısa süreli oynasınlar, gitsinler diye getiriyoruz. Rıdvan, 3 yıl sonra Glasgow'dan geri döndü. İnşa ettiğimiz, istediğimiz takımı görmek için sabırsızlanıyorum. Zaman alıyor böyle şeyler. Herkes 1 Temmuz'da takım hazır olsun ister. Zaman ve sabır gerekiyor. Kaliteli oyuncular için sabır gerekiyor. Bekliyoruz ki doğru ve kaliteli oyuncuları getirelim.

El Bilal 23 yaşında, Orkun 25 yaşında. Yaş ortalamamızdan memnunum. Fiziksel bir takım kurmak istiyoruz. Rakibinden fiziksel olarak daha iyi olan bir takım inşa etmek istiyoruz. Şu ana kadar oynanan maçlarda hep biz daha çok koştuk. Kalitemiz var. Bu savaşma ruhunu, fiziksel kapasiteyle gösterince sezon için çok büyük şansımız var. Ancak, şu an daha önemli olan şey yarınki maç.