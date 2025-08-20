CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic'e Hull City kancası!

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic'e Hull City kancası!

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki Bosna Hersekli ön liberosu Amir Hadziahmetovic için İngiltere Championship ekiplerinden Hull City harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika BJK transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 10:49
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic'e Hull City kancası!

Beşiktaş'ta bu yaz transfer döneminde gelen oyuncular kadar giden oyuncular da dikkat çekti. Siyah beyazlılarda adı ayrılıkla anılan bu kez Amir Hadziahmetovic oldu. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin Bosna Hersekli oyuncuya olan ilgisi dış basında doğrulandı.

İngiliz basınında servis edilen habere göre Hull City, Amir'i sezon sonuna kadar kiralamak üzere siyah beyazlılar ile pazarlık masasında oturmaya hazırlanıyor. Bu sezon henüz forma şansı bulamayan 28 yaşındaki oyuncunun takımda gözden düştüğü ve ayrılığa sıcak baktığı aktarıldı.

Ayrıca Hull City'nin sezon sonunda Kayserispor'dan ayrılması ile birlikte anlaşma sağladığı Bosna Hersekli teknik direktör Sergej Jakirovic'in vatandaşının transferinde önemli rol oynayabileceği vurgulandı.

İŞTE O HABER

