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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Tammy Abraham çalımı! Resmi teklif...

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Tammy Abraham çalımı! Resmi teklif...

Yeni sezona yeni bir forvet ile girmek isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe’nin de ilgilendiği Roma’nın yıldızı Tammy Abraham’ı gündemine aldı. Kartal, Milan’da kiralık oynayan 27 yaşındaki yıldız için sezon sonunda resmi teklif yapmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Tammy Abraham çalımı! Resmi teklif...

Forvet transferine büyük bir bütçe ayıran Beşiktaş sürpriz bir isme yöneldi. Siyah beyazlıların bonservisi Roma'da bulunan ve sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Tammy Abraham ile ilgilendiği öğrenildi.

Kartal'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 27 yaşındaki golcü için sezon sonunda Roma'ya resmi teklif yapmaya hazırlandığı da gelen haberler arasında.

Takvim'de yer alan haberde uzun boylu ancak hareketli bir forvet isteyen Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in İngiliz golcü için olumlu rapor verdiği belirtildi.

Bu sezon Milan formasıyla 44 maça çıkan tecrübeli golcü söz konusu karşılaşmalarda 10 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Sezon sonunda Roma'ya dönmesi beklenen 27 yaşındaki golcü futbolcunun İtalyan ekibiyle 2027'ye kadar kontratı var.

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