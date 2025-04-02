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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Yasin Kol arasında derbi sonrası gündem olan diyalog!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Yasin Kol arasında derbi sonrası gündem olan diyalog!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında dev derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile karşılaşmanın hakemi Yasin Kol arasındaki o diyalog gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 11:05
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Yasin Kol arasında derbi sonrası gündem olan diyalog!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Yasin Kol arasında derbi sonrası gündem olan diyalog!

Siyah-beyazlılar kritik randevuda ezeli rakibini 2-1 geçerek iki maç aradan sonra galibiyet hasretine son verdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Yasin Kol arasında derbi sonrası gündem olan diyalog!

Kara Kartal, ezeli rakibinin ise 28 maçlık yenimezliğini bitirerek bu sezonki ilk mağlubiyetini tattırdı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Yasin Kol arasında derbi sonrası gündem olan diyalog!

YABANCI HAKEM TARTIŞMASI OLMUŞTU

Öte yandan dev derbi öncesi uzun süre yabancı hakem tartışması olmuştu. Beşiktaş Kulübü, karşılaşmayı yabancı hakemin yönetmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna resmi talepte bulunmuştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Yasin Kol arasında derbi sonrası gündem olan diyalog!

Buna karşın Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı derbiye Yasin Kol atandıktan sonra sert bir tepki göstermişti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Yasin Kol arasında derbi sonrası gündem olan diyalog!

TFF VE MHK İSTİFAYA ÇAĞRILMIŞTI

Adalı, yabancı dil sınavlarında başarısız olan, FIFA kokartı bulunmayan ve kariyerinde ilk kez bir derbi maç yönetecek olan Yasin Kol atamasının ardından soluğu basının önünde almış, TFF ve MHK'yi istifaya davet etmişti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Yasin Kol arasında derbi sonrası gündem olan diyalog!

Bununla da yetinmeyip karşılaşmayı izleyip, pozisyonları değerlendirmesi için eski hakem Urs Meier'i İstanbul'a getirmişti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Yasin Kol arasında derbi sonrası gündem olan diyalog!

Sabah Spor, derbi maçın bitiş düdüğü ile yaşananların perde arkasına ulaştı. Galatasaray karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan futbolcularını kutlamak için soluğu soyunma odasında alan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ilk durağı hakem odası oldu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Yasin Kol arasında derbi sonrası gündem olan diyalog!

HELALLİK İSTEDİ

Adalı önce Kol'u ortaya koyduğu soğukkanlı yönetim için kutladı, ardından da "Karşılaşma öncesi sizi çok eleştirdik. Tepkimiz şahsınıza değil, TFF'nin kararınaydı. Hakkınızı helal edin" diyerek sarıldı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Yasin Kol arasında derbi sonrası gündem olan diyalog!

Kol, "Camialarınızı düşünerek böyle konuşuyorsunuz ama bizlerin de ailesi, çocukları, arkadaşları olduğunu unutuyorsunuz" yanıtını verdi, ardından da "Helal olsun" diye ekledi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Yasin Kol arasında derbi sonrası gündem olan diyalog!

Başkan Adalı bu sözler üzerine ikinci kez Yasin Kol'a sarılıp, teşekkürlerini iletti. Serdal Adalı, hakemlerin bayramını da kutladıktan sonra odadan ayrıldı.

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