Hedefimiz zirve

Türkiye'deki ilk derbisine çıkmaya hazırlanan Ole Gunnar Solskjaer, hedeflerinin her zaman zirve olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın Youtube kanalına konuşan Norveçli çalıştırıcı, "Hedefimiz her zaman Avrupa'da zirveye oynamak ve tekrar kupalar için mücadele etmek olmalı. İlk izlenimim şu oldu: Türk insanı, özellikle Beşiktaş taraftarı, kulüple inanılmaz derecede bağlı ve tutkulu. Bu çok önemli çünkü oyuncular, taraftarlar ve kulüp bir bütün olmalı. Twente'ye yenildik ama sonraki altı maçı kazandık. Yani her kayıptan sonra daha güçlü bir şekilde geri dönebilirsiniz ve bu süreci hızlandırabilir. Ama biliyoruz ki dikkatli olmalıyız, her aşamada doğru kararı vermeliyiz. Bunu yaparsak başarı gelecektir. Benim görevim, Beşiktaş'ın fiziksel olarak rekabetçi olmasını sağlamak. Ligin seviyesini biraz daha yukarı çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'İN İLK DERBİSİ

SİYAH-BEYAZLI takımın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Türkiye'deki ilk İstanbul derbisine Galatasaray karşısında çıkamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarla ligde ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Solskjaer, son 2 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Cumartesi günkü İstanbul derbisinde bir ilki yaşayacak olan Norveçli çalıştırıcı, iç sahada Trabzonspor'u ise 2-1'lik skorla devirmişti.