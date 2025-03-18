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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! Kadroda büyük değişim yolda

Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! Kadroda büyük değişim yolda

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Konyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den kapsamlı bir rapor talep etti. Norveçli teknik adam, takımdaki gelecek planlaması için Galatasaray derbisinin kritik olduğunu belirtirken, siyah-beyazlı ekipte 8 oyuncunun ayrılık listesinde olduğu öne sürüldü. İşte o oyuncular… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 11:05
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Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! Kadroda büyük değişim yolda

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında, 9 kişi kalan TÜMOSAN Konyaspor'a karşı alınan yenilgi Beşiktaş camiasında büyük hayal kırıklığı yarattı.

Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! Kadroda büyük değişim yolda

Başkan Serdal Adalı, karşılaşma sonrası futbolcularla bir toplantı gerçekleştirerek, takımın gösterdiği performanstan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! Kadroda büyük değişim yolda

"BÖYLE BİR MAĞLUBİYET KABUL EDİLEMEZ"

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Adalı, "Kulüp olarak maddi ve manevi tüm imkanları seferber ettik. Taraftarlarımızın desteğini boşa çıkaramayız. Yenilgiler olur ancak 9 kişi kalan bir rakip karşısında böyle bir oyun kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! Kadroda büyük değişim yolda

SOLSKJAER DERBİ SONRASINI İŞARET ETTİ

Teknik direktör Solskjaer ile de özel bir görüşme gerçekleştiren Adalı, takımın son durumu hakkında detaylı bir rapor istedi.

Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! Kadroda büyük değişim yolda

Solskjaer ise, takımdaki değişiklikleri belirlemek için Galatasaray derbisinin önemli bir test olacağını vurguladı.

Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! Kadroda büyük değişim yolda

"Kafamızda bazı isimler var ancak kesin karar için derbiyi beklemeliyiz" diyen Norveçli çalıştırıcı, performansa göre ayrılacak ve kalacak oyuncuların netleşeceğini belirtti.

Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! Kadroda büyük değişim yolda

AYRILACAK OYUNCULAR LİSTEDE

Haberin detaylarına göre, Beşiktaş'ta yolların ayrılmasının planlandığı 8 futbolcu bulunuyor.

Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! Kadroda büyük değişim yolda

Ayrılma ihtimali yüksek olan isimler arasında Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muci, Ciro Immobile, Onur Bulut, Gabriel Paulista, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Joao Mario yer alıyor.

Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! Kadroda büyük değişim yolda

Yönetim, Galatasaray maçının ardından Solskjaer'in raporuna göre nihai kararlarını alacak.

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