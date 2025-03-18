Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! Kadroda büyük değişim yolda
Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Konyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den kapsamlı bir rapor talep etti. Norveçli teknik adam, takımdaki gelecek planlaması için Galatasaray derbisinin kritik olduğunu belirtirken, siyah-beyazlı ekipte 8 oyuncunun ayrılık listesinde olduğu öne sürüldü. İşte o oyuncular… (BJK spor haberleri)
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SOLSKJAER DERBİ SONRASINI İŞARET ETTİ
Teknik direktör Solskjaer ile de özel bir görüşme gerçekleştiren Adalı, takımın son durumu hakkında detaylı bir rapor istedi.
Solskjaer ise, takımdaki değişiklikleri belirlemek için Galatasaray derbisinin önemli bir test olacağını vurguladı.
"Kafamızda bazı isimler var ancak kesin karar için derbiyi beklemeliyiz" diyen Norveçli çalıştırıcı, performansa göre ayrılacak ve kalacak oyuncuların netleşeceğini belirtti.
AYRILACAK OYUNCULAR LİSTEDE
Haberin detaylarına göre, Beşiktaş'ta yolların ayrılmasının planlandığı 8 futbolcu bulunuyor.
Ayrılma ihtimali yüksek olan isimler arasında Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muci, Ciro Immobile, Onur Bulut, Gabriel Paulista, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Joao Mario yer alıyor.
Yönetim, Galatasaray maçının ardından Solskjaer'in raporuna göre nihai kararlarını alacak.
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