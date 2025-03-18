Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! Kadroda büyük değişim yolda

"BÖYLE BİR MAĞLUBİYET KABUL EDİLEMEZ" Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Adalı, "Kulüp olarak maddi ve manevi tüm imkanları seferber ettik. Taraftarlarımızın desteğini boşa çıkaramayız. Yenilgiler olur ancak 9 kişi kalan bir rakip karşısında böyle bir oyun kabul edilemez" ifadelerini kullandı.