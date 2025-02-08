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Haberler Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer'den genç oyunculara destek! "Onlara süre vereceğim"

Ole Gunnar Solskjaer'den genç oyunculara destek! "Onlara süre vereceğim"

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin başında Trendyol Süper Lig'deki ilk galibiyetini alan Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 21:44 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 21:57
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Ole Gunnar Solskjaer'den genç oyunculara destek! "Onlara süre vereceğim"

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin başında Trendyol Süper Lig'deki ilk galibiyetini alan Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SOLSKJAER'İN AÇIKLAMALARI

"Çok önemli bir galibiyet deplasmanda. İçeride taraftarımız bize inanılmaz güç oluyor. Bugün deplasmanda olmamıza rağmen buraya geldiler ve bu soğuk havada bize destek oldular. İnanılmaz bir atmosfer oluşturdular. Onlara teşekkür ediyorum. Bugünkü planımız oyunu domine etmek ve rakibi hataya zorlamaıktı. Çok güzel bir gol attık. 2-0'ı da bulduk. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz."

"Çalıştık. Defansif organizasyon olarak iyi çalıştık, antrenman yaptık. Bugünkü enerjimiz önemliydi. İlk yarıda bir tehlikeli pozisyon verdik. Oyuncularımın performansımdan mutluyum. Genç oyuncular, önemli oyuncular. Onlara süre vereceğim ve destek olacağım."

TRABZONSPOR MAÇI HAKKINDA

"Çok önemli tabii ki. İyi hazırlanmamız lazım. Bir hafta süremiz var. Bu bir hafta süre içerisinde çok iyi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Yukarıya bakmamız gerekiyor. Üst sıralara gitmek zorundayız. Bunu biliyoruz. Sakatlıklar yüzünden belki bazı değişiklikler olabilir. Uzun bir süre var. İyi ve sıkı bir şekilde maça hazırlanacağız."

MAÇ SAATİ HAKKINDA

"Taraftar ve oyuncu sağlığı açısından bu saatte oynanması tehlikeli olabilir. Ama ben bir şeyler sayesinde değil, bir şeylere rağmen kazanmayı seven bir hocayım!"

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