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Haberler Beşiktaş Onvo Antalyaspor 1-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Onvo Antalyaspor 1-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlik ile sonuçlandı. İşte detaylar… | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 15:55 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 18:06
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Onvo Antalyaspor 1-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 21. Haftasında Onvo Antalyaspor deplasmanına giden Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktıkları ilk lig maçından 1 puan ile döndü. İşte 1-1 biten maçın ayrıntıları…

İlk yarısı golsüz geçen maçta fileleri dakika 79'da Immobile'nin asisti ile Rafa Silva havalandırdı ve skoru 1-0 yaptı.

Dakika 85'de Onvo Antalyaspor, Beşiktaş savunmasındaki hatadan faydalanarak Erdal Rakip ile eşitliği sağladı: 1-1.

7 uzatma dakikası eklenen mücadeleden başka gol sesi çıkmadı ve bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde üst üste 7. deplasmanında da galibiyete ulaşamadı.

Beşiktaş 32 puana yükselirken, Antalyaspor 22 puana yükseldi.

SVENSSON DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta Jonas Svensson, yaşadığı ağrılar nedeniyle devre arasında oyundan alındı ve yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.

RAFA VE MUSRATİ CEZALI

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EMİRHAN TOPÇU SAKATLANDI

71. dakikada sakatlanan Emirhan Topçu, yerini Bakhtiyor Zaynutdinov'a bıraktı.

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