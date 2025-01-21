Beşiktaş bana haddimi bildirsin

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'ın kendisi hakkında yaptığı "Haddini aştı" açıklamasına yanıt verdi. Yıldırım, "Beşiktaş'ın açıklamasına sadece güldüm. "Haddimi aşacak ne demişim, hadi söyleyin. Terbiyesizlik yapıyorlar diyorum ben de onlara. Bana haddimi bildirecek adam daha doğmadı! Hodri medyan! Hodri meydan diyorum Beşiktaş'a! Haddimi bildirsin, ne yapıyorum ben ya! Ne terbiyesizlik yapıyorum! Yüksel Yıldırım, dünyanın sayılı iş adamıdır. Beşiktaş, böyle bir adama laf diyemez. Ben kınıyorum. Cevap da vermeyeceğim. Terbiyesizlik yapmasınlar. Herkes haddini bilecek" ifadelerini kullandı.