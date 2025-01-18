Jonas Svensson'dan Ole Gunnar Solskjaer açıklaması! "O Norveç'te çok ünlü"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Reeder Samsunspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekipte Jonas Svensson dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SVENSSON'UN AÇIKLAMALARI

"Mutlu değiliz, beraberlik değil galibiyet istiyorduk. Özellikle kırmızı karttan sonra gol atmak istedik ama olmadı. Böyle devam etmeliyiz."

OLE GUNNAR SOLSKJAER HAKKINDA

"Çok heyecanlıyım, o Norveç'te çok ünlü. Onunla bugün tanıştım, çok güzel olacağına eminim. Fotoğrafımız hakkında konuşmadık, çok az konuştuk çünkü bugün maçımız vardı. O fotoğrafın yeni versiyonunun gelmesi mümkün."