  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması!

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması!

Son dakika haberi: Beşiktaş, Gedson Fernandes'in yapılan ilk değerlendirme ve tomografi sonuçlarında patolojik bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 21:53 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 21:57
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yenen Beşiktaş'ta karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Gedson Fernandes'in yapılan ilk kontrollerinde patolojik bir bulguya rastlanmadığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Bodrum FK ile oynadığı müsabakanın 25. dakikasında kafasına aldığı darbenin ardından baş dönmesi şikayeti nedeniyle oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gedson Fernandes'in Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan ilk değerlendirme ve tomografi sonuçlarında patolojik bir bulguya rastlanmamıştır. Tedbir amacı ile gözlem altında tutulan oyuncumuzun kontrollerinin tamamlanması ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, ilk yarıda Ali Aytemur ile girdiği hava topu mücadelesinde başının arkasına aldığı darbenin ardından kısa bir süre sonra kendisini yere bırakmıştı. Sağlık görevlileri eşliğinde saha kenarına gelen Portekizli futbolcunun yerine 25. dakikada Moatasem Al Musrati oyuna dahil olmuştu.

Beşiktaş'a Gedson şoku! Devamını Oku BUNU DA OKU

Halim Okta: Eksiklerimiz bariz görülüyor
Kartal 3 puan hasretine son verdi!
DİĞER
BUGÜNKÜ MAÇ LİSTESİ: Bugün kimin mücadeleleri var, saat kaçta? İşte 11 Ocak 2025 Cumartesi maç programı
Başkan Erdoğan Şanlıurfa'dan seslendi: "Terör örgütlerinin raf ömrü tükendi"
TFF harcama limitlerindeki yüzde 30'luk sapmayı iptal etti!
VAR'da izledi penaltıyı vermedi! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray RAMS Başakşehir maçına hazır! G.Saray RAMS Başakşehir maçına hazır! 21:59
Beşiktaş'tan Gedson açıklaması! Beşiktaş'tan Gedson açıklaması! 21:53
Immobile: Karmaşık bir durumdayız Immobile: Karmaşık bir durumdayız 21:48
Volkan Demirel'den hakem isyanı! "İlk defa gördüm" Volkan Demirel'den hakem isyanı! "İlk defa gördüm" 21:41
Halim Okta: Eksiklerimiz bariz görülüyor Halim Okta: Eksiklerimiz bariz görülüyor 21:34
TFF harcama limitlerindeki yüzde 30'luk sapmayı iptal etti! TFF harcama limitlerindeki yüzde 30'luk sapmayı iptal etti! 21:19
Daha Eski
Kartal 3 puan hasretine son verdi! Kartal 3 puan hasretine son verdi! 21:09
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması 21:00
VAR'da izledi penaltıyı vermedi! İşte o pozisyon VAR'da izledi penaltıyı vermedi! İşte o pozisyon 20:40
Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı! Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı! 20:31
Arina Federovtseva F.Bahçe'ye geri döndü Arina Federovtseva F.Bahçe'ye geri döndü 19:41
Beşiktaş'a Gedson şoku! Beşiktaş'a Gedson şoku! 19:26