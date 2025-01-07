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Haberler Beşiktaş Joao Mario: "Rafa Silva ile birbirimizi iyi tanıyoruz"

Joao Mario: "Rafa Silva ile birbirimizi iyi tanıyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası D grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Joao Mario açıklamalarda bulundu. İşte Joao Mario'nun açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 00:18 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 00:39
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Joao Mario: "Rafa Silva ile birbirimizi iyi tanıyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Mücadelenin ardından Joao Mario açıklamalarda bulundu. İşte Joao Mario'nun sözleri...

"KUPA HEDEFLERİMİZDEN BİRİ"

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Kupa hedeflerimizden biri. Galibiyetle başlamak çok önemli oldu. İyi bir başlangıç yaptığımız için mutluyum."

"RAFA SILVA İLE BİRBİRİMİZİ İYİ TANIYORUZ"

"Rafa Silva ile uzun yıllar birlikte oynadık. Onun nasıl pozisyon alacağını biliyorum. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Antrenmanlarda da benzer goller atıyoruz. Daha fazlasını yapmak için çalışacağız."

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