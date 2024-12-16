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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Jackson Muleka piyangosu! Belçika'dan iki takım talip

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Jackson Muleka piyangosu! Belçika'dan iki takım talip

Beşiktaş'ın Standard Liege'den 2022 yılının Temmuz ayında renklerine bağladığı ve ardından Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Kholood'a kiraladığı Jackson Muleka'ya Belçika'dan iki dev talip çıktığı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 15:17
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Jackson Muleka piyangosu! Belçika'dan iki takım talip

Beşiktaş, 2022 yılının Temmuz ayında Jackson Muleka'yı 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı. Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzalayan siyah beyazlılarda oyuncuya ödenecek yıllık maaş 1 milyon 100 bin Euro olarak belirlenmişti.

Oyuncunun performansı beklentileri karşılamayınca Dolmabahçe yönetimi, Demokratik Kongolu yıldızı Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Kholood'a kiralamıştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan'dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur. Jackson Muleka'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

2023/24 sezonunda siyah beyazlı formayla çıktığı 47 resmi maçta 9 gol ve 2 asiste imza atan oyuncuya Belçika'nın iki köklü kulübü talip oldu. İşte transferde yaşanan son gelişmeler...

İKİ TAKIMIN RADARINDA

Africa Foot'ta yer alan habere göre gelecek sezon için hücum takviyesi arayışında olan FC Nantes, Jackson Muleka ile yakından ilgileniyor. Nantes'in Spor Koordinatörü Philippe Mao, eski Standard de Liege oyuncusuyla ilgili olarak Beşiktaş'tan bilgi almış durumda.

Ancak Muleka'ya talip olan tek kulüp Nantes değil. Cercle Bruges de ayrıca Muleka'nın durumunu yakından izliyor. Bruges, devre arasında 15 milyon Euro karşılığında Kevin Denkey'i MLS'de FC Cincinnati'ye transfer edecek. Belçikalı ekip, hücum hattında oluşacak olan boşluğu doldurmak için belirlediği transfer listesinin en üst sıralarında daha önce Belçika Ligi deneyimi yaşamış olan Muleka'yı bulunduruyor.

Cercle Bruges, 25 yaşındaki forveti önümüzdeki yaz renklerine bağlamak için 4 milyon euro civarında bir teklif hazırlıyor.

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