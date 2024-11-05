  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'tan Sargon Duran hamlesi! Daha önce Galatasaray'daydı

Beşiktaş yönetimi duran toplardan gelen gollerin ardından teknik heyete bir yeni uzman daha getiriyor. Duran top üzerine önemli çalışmaları yer alan Sargon Duran’ın siyah-beyazlı kulüp ile anlaştığı belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Sargon Duran hamlesi! Daha önce Galatasaray'daydı

Beşiktaş, bu sezon birçok kez duran top sorunu yaşadı. Bu nedenle yönetim çözüm için harekete geçti. Son Galatasaray derbisinde yaşanan duran top sorunlarının ardından, eski Galatasaray duran top antrenörü Sargon Duran ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Avusturyalı antrenörün önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Avusturyalı antrenör Sargon Duran'ın, özellikle köşe vuruşlarındaki uzmanlığıyla biliniyor. Siyah-beyazlılar, Avusturyalı teknik adamı hafta içinde İstanbul'a getirerek hemen göreve başlatmayı planlıyor. 2019-2020 sezonunda Austria Wien'de yardımcı antrenör olarak görev yapan Sargon Duran, özellikle köşe vuruşları ve taç atışları için özel taktikleriyle öne çıkan bir isim. 37 yaşındaki Avusturyalı antrenör, daha önce Galatasaray'da da aynı görevde bulunmuştu. Duran'ın göreve gelmesiyle Beşiktaş, duran top savunmasında ve hücum organizasyonlarında etkisini artırmayı amaçlıyor.

G.Saray'a 60 milyon Euro'luk yıldız! Bu transfer Osimhen'i bile geçer
G.Saray'da Nelsson krizi!
DİĞER
SON DAKİKA: Mourinho'nun sevinci dünyayı salladı! "Amrabat'ın golünden sonra..."
CHP'de Ebru Gündeş krizi ortalığı karıştırdı! Balon için 17 milyon lira ödenek I Yavaş konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş
F.Bahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim!
Buruk Tottenham maçı planını yaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fulham'dan inanılmaz geri dönüş! Fulham'dan inanılmaz geri dönüş! 01:07
Douvikas attı! Celta Vigo kazandı Douvikas attı! Celta Vigo kazandı 01:07
Tansiyonu yüksek maçta kazanan Lazio! Tansiyonu yüksek maçta kazanan Lazio! 01:07
Fulham'dan inanılmaz geri dönüş! Fulham'dan inanılmaz geri dönüş! 01:05
Douvikas attı! Celta Vigo kazandı Douvikas attı! Celta Vigo kazandı 01:02
Tansiyonu yüksek maçta kazanan Lazio! Tansiyonu yüksek maçta kazanan Lazio! 00:49
Daha Eski
Bronckhorst'a büyük tepki! Bronckhorst'a büyük tepki! 00:36
UEFA'dan skandal Beşiktaş kararı! UEFA'dan skandal Beşiktaş kararı! 00:36
Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon 00:36
UEFA'dan Beşiktaş-Tel Aviv maçı için yeni açıklama! UEFA'dan Beşiktaş-Tel Aviv maçı için yeni açıklama! 00:32
Beşiktaş'tan M. Tel Aviv maçı için açıklama! Beşiktaş'tan M. Tel Aviv maçı için açıklama! 00:32
Neymar'a büyük şok! Neymar'a büyük şok! 00:32