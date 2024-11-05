Beşiktaş'tan Sargon Duran hamlesi! Daha önce Galatasaray'daydı

Beşiktaş, bu sezon birçok kez duran top sorunu yaşadı. Bu nedenle yönetim çözüm için harekete geçti. Son Galatasaray derbisinde yaşanan duran top sorunlarının ardından, eski Galatasaray duran top antrenörü Sargon Duran ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Avusturyalı antrenörün önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Avusturyalı antrenör Sargon Duran'ın, özellikle köşe vuruşlarındaki uzmanlığıyla biliniyor. Siyah-beyazlılar, Avusturyalı teknik adamı hafta içinde İstanbul'a getirerek hemen göreve başlatmayı planlıyor. 2019-2020 sezonunda Austria Wien'de yardımcı antrenör olarak görev yapan Sargon Duran, özellikle köşe vuruşları ve taç atışları için özel taktikleriyle öne çıkan bir isim. 37 yaşındaki Avusturyalı antrenör, daha önce Galatasaray'da da aynı görevde bulunmuştu. Duran'ın göreve gelmesiyle Beşiktaş, duran top savunmasında ve hücum organizasyonlarında etkisini artırmayı amaçlıyor.