Beşiktaş'tan transfer harekatı!

Bılındığı üzere son Eintracht Frankfurt maçından sonra Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst bir araya gelerek karşılaşma ve yaşananlar hakkında konuşmuş, sonrasında da taraftarlar ve oyuncularla ilgili açıklamalarda bulunulmuştu. Tabi bu görüşmede sadece bu olaylar tartışılmadı. Başkan Arat, Van Bronckhorst'tan takımla ilgili bilgi de aldı. Ve bu bilgiler ışığında kadronun eksik yerlerini sağlamlaştırma konusunda fikir birliğine varıldı. Ara transfer süreci Beşiktaş için yine hareketli geçecek.

EKSİK YERLER

Sıyah-beyazlı yönetim ve transfer komitesi eksik bölgeler ve bekleneni veremeyen isimleri bir bir not alıyor. Ara transfer sürecine kadar yine gözlemler devam edecek. Süper Lig için yeterli seviyede olsa da Avrupa maçları takviye edilmesi gereken yerleri ortaya çıkardı. Onana, Muçi, Svensson ve Semih bekleneni veremedi. Onana, Svensson ve hatta Al Musrati ataklarda ağır ve etkisiz kaldı. Mert'in sakatlığı kaleci takviyesini gündeme getirdi. Islık olayından sonra Ersin'in moralinin bozulduğu ve gitme kararı alabileceği söylendi. İmmobile ayarında bir santrfora daha ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.

KALEYE ALTERNATİFLİ ÇÖZÜM

Mert'ın milli takımdaki performansı yeterli görüldüğünden kaleye önemli bir isim transfer edilmedi. Oysaki sakatlıklar ve cezalı durumlar yönetim tarafından ön görülmeliydi. Şimdi bir karar verilmeli ya ezeli rakiplerinin kalesindeki gibi ünlü bir isme kaleyi devredecek ve Mert ile birlikte kale sağlam hale gelecek. Ya da bypass amaçlı bir çözüm bulunmalı. Bir takımda atan kadar tutanın da iyi olmalı. Lig, kupa ve Avrupa'nın formatı gereği maç sayısı fazlalaştı ve uzun bir maraton halini aldı. Kale daima sağlam ellere bırakılmalı. Mert'e yardımcı bir güç bulunmalı.

KİMLER GELMELİ?

Kara Kartal için yaz transfer süreci oldukça hareketliydi. Buna rağmen listedeki bazı isimler o yoğun tempoda takıma dahil edilememişti. Birkaç isim tekrar gündeme geldi. Uduokhai ön liberoya kaydırılıp, şef stoper mevkii için Hummels ikna edilmelidir. Eğer olumsuz yanıt alınır ise Paulista ile iyi uyum sağlayan Emirhan yeniden düşünülmelidir. Union Berlin'in 4. olduğu sezon kanat ve santrfor oynayan, şu anda Real Sociedad'da forma giyen Sheraldo Becker ile Atletico Madrid'de top koşturan Arjantinli Angel Correa Beşiktaş'ın hücum gücüne büyük bir zenginlik katacaktır. Juventus'tan Sassuolo'ya geçen Domenico Berardi ise İmmobile ile müthiş bir ikili olabilir. Alternatif bir futbolcu olarak düşünülmelidir.