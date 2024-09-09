TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a sağ bekin kralı!

Yaptığı transferlerle sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında iddialı bir takım kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Kara Kartal, kadrosuna ofansif yönü kuvvetli bir sağ bek takviye yapmayı hedefliyor. Siyah beyazlılar, teknik heyetin isteğiyle rotayı İskoçya Ligi'ne çevirdi. Skorer bir sağ bek arayan Beşiktaşlı kurmaylar, İskoçya'da Rangers forması giyen 32 yaşındaki James Tavernier'i gündemine aldı. Tecrübeli yıldızın güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.

GÖZ KAMAŞTIRIYOR

İskoçya'nın köklü kulübü G. Rangers'ta forma giyen Jamer Tavernier, sergilediği performansla göz kamaştırıyor. 32 yaşındaki savunmacı golleri ve asistleriyle ilginç bir istatistik yakaladı. İngiliz futbolcu sağ bek olmasına rağmen oyuncu kariyerinde Rangers formasıyla toplam 467 maçta süre bulunurken 125 gol ve 131 asistlik katkı verdi. 32 yaşındaki oyuncu 2023- 2024 sezonunda Premiership'te 33 maçta 17 gol ve 8 asistlik katkı verdi.

GİO DA ONU ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş'ın Hollandalı Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un eski öğrencisini kadroda görmek istediğini ve yöneticilere futbolcu için olumlu bir rapor sunduğu öğrenildi. Yöneticilerin, oyuncunun menajeri lie görüşme yaptığı maliyeti ile ilgili de bilgiler aldığı öğrenildi. Tavernier'in İskoç temsilcisiyle sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.

Tavernier, Rangers formasıyla toplam 467 maçta süre bulunurken 125 gol ve 131 asistlik katkı verdi.