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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gabriel Paulista Antalyaspor maçında forma giyecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş evinde Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek. Lige 3 puanla başlayan siyah beyazlılar bu sezon taraftarı önünde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Maç öncesi Atletico Madrid'den transfer edilen ve sakatlığı bulunan başarılı savunma oyuncusu Gabriel Paulista'nın son durumu merak ediliyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 12:35
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gabriel Paulista Antalyaspor maçında forma giyecek mi?

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında konuk edeceği Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gabriel Paulista Antalyaspor maçında forma giyecek mi?

Sezona flaş bir giriş yapan siyah beyazlılar Süper Kupa zaferinin ardından lige de 3 puanla başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gabriel Paulista Antalyaspor maçında forma giyecek mi?

Taraftarı önünde ilk resmi sınavına çıkmaya hazırlanan siyah beyazlılarda gözler Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gabriel Paulista'ya çevrildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gabriel Paulista Antalyaspor maçında forma giyecek mi?

Brezilyalı stoperin Antalyaspor maçı öncesi son durumu belli oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gabriel Paulista Antalyaspor maçında forma giyecek mi?

Milliyet'te yer alan habere göre; 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giyebilecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gabriel Paulista Antalyaspor maçında forma giyecek mi?

Paulista Süper Lig'in ilk haftasında 45 dakika sahada kaldığı Samsunspor maçında 1 gol attı.

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