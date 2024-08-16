BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gabriel Paulista Antalyaspor maçında forma giyecek mi?
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş evinde Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek. Lige 3 puanla başlayan siyah beyazlılar bu sezon taraftarı önünde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Maç öncesi Atletico Madrid'den transfer edilen ve sakatlığı bulunan başarılı savunma oyuncusu Gabriel Paulista'nın son durumu merak ediliyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Brezilyalı stoperin Antalyaspor maçı öncesi son durumu belli oldu.
Milliyet'te yer alan habere göre; 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giyebilecek.
Paulista Süper Lig'in ilk haftasında 45 dakika sahada kaldığı Samsunspor maçında 1 gol attı.
Siyah beyazlıların Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşma Pazar günü saat 21.45'te TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak.
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