Anderson Talisca için transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Ülkemizde Beşiktaş formasıyla büyük başarılara imza atan Anderson Talisca konusunda Suudi Arabistan basınında ayrılığına yönelik flaş bir haber ortaya atıldı. Yıldız futbolcu için haberde Beşiktaş ve Fenerbahçe detayına da yer verildi. İşte detaylar... BJK - FB HABERLERİ
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Suudi Arabistan basınında çıkan haberde Talisca'nın yeniden Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi.
Türkiye'de Talisca ile ilgilenen kulüplerin Fenerbahçe ve Beşiktaş olduğu vurgulandı.
13 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcuya Al Ain, BAE ve Al Shabab'ın da ilgisi var.
Al Nassr ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu.
Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 25 maça çıktı.
30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 25 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
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