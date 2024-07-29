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Anderson Talisca için transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Ülkemizde Beşiktaş formasıyla büyük başarılara imza atan Anderson Talisca konusunda Suudi Arabistan basınında ayrılığına yönelik flaş bir haber ortaya atıldı. Yıldız futbolcu için haberde Beşiktaş ve Fenerbahçe detayına da yer verildi. İşte detaylar... BJK - FB HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 10:26
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Anderson Talisca için transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Al Nassr'dan ayrılması gündemde olan Anderson Talisca ile Süper Lig'in devlerinin ilgilendiği iddia edildi.

Anderson Talisca için transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Suudi Arabistan basınında çıkan haberde Talisca'nın yeniden Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi.

Anderson Talisca için transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Türkiye'de Talisca ile ilgilenen kulüplerin Fenerbahçe ve Beşiktaş olduğu vurgulandı.

Anderson Talisca için transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

13 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcuya Al Ain, BAE ve Al Shabab'ın da ilgisi var.

Anderson Talisca için transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Al Nassr ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu.

Anderson Talisca için transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 25 maça çıktı.

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