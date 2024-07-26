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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Suudi Arabistan'dan

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile hamleleriyle büyük yankı uyandıran Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 12:57
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Suudi Arabistan'dan

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, yaz transfer döneminde ses getiren hamlelere imza attı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Suudi Arabistan'dan

Özellikle Rafa Silva ve Ciro Immobile transferiyle sadece Türkiye'de değil Avrupa'da adından söz ettiren siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Suudi Arabistan'dan

Bir yandan kadroda düşünmediği oyuncuları takımdan göndermek için çalışan Beşiktaş yönetimi, öte yandan yeni sezon için iddialı bir takım kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Suudi Arabistan'dan

Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Silva ve Immobile'nin ardından bir yıldızı daha takıma kazandırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Suudi Arabistan'dan

BEŞİKTAŞ'TAN JOTA'YA KANCA

Al-Ain'in haberine göre; Beşiktaş Al-Ittihad forması giyen sol kanat oyuncusu Jota'yı istiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Suudi Arabistan'dan

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Siyah-beyazlılar, bu transfer için Al Ittihad'a 1 yıllık kiralık kontrat teklifi yaptı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Suudi Arabistan'dan

Jota geçtiğimiz sezon başında 29.1 milyon Euro karşılığında Celtic'ten Al-Ittihad'e transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Suudi Arabistan'dan

Portekizli futbolcu, geçtiğimiz Arabistan ekibiyle 25 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Suudi Arabistan'dan

25 yaşındaki kanat oyuncusu, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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