TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Suudi Arabistan'dan
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile hamleleriyle büyük yankı uyandıran Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberi)
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Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Silva ve Immobile'nin ardından bir yıldızı daha takıma kazandırmaya hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ'TAN JOTA'YA KANCA
Al-Ain'in haberine göre; Beşiktaş Al-Ittihad forması giyen sol kanat oyuncusu Jota'yı istiyor.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
Siyah-beyazlılar, bu transfer için Al Ittihad'a 1 yıllık kiralık kontrat teklifi yaptı.
Jota geçtiğimiz sezon başında 29.1 milyon Euro karşılığında Celtic'ten Al-Ittihad'e transfer olmuştu.
Portekizli futbolcu, geçtiğimiz Arabistan ekibiyle 25 maça çıktı.
25 yaşındaki kanat oyuncusu, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Jota'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeriyse 9 milyon Euro.
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