TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Suudi Arabistan'dan

Özellikle Rafa Silva ve Ciro Immobile transferiyle sadece Türkiye'de değil Avrupa'da adından söz ettiren siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor.

Bir yandan kadroda düşünmediği oyuncuları takımdan göndermek için çalışan Beşiktaş yönetimi, öte yandan yeni sezon için iddialı bir takım kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.