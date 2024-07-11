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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Angel Di Maria şoku!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş ile adı transferde geçen Angel Di Maria'dan siyah-beyazlı taraftarları üzen haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Angel Di Maria şoku!

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Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Arjantinli kanat oyuncusu Angel di Maria'dan Siyah-Beyazlılar'a kötü haber geldi.

Takvim'in Arjantin basınından Radio Continental'den derlediği habere göre; Beşiktaş'ın Di Maria'ya sunduğu 2 yıllık sözleşme teklifi, yıldız futbolcu tarafından 2. kez reddedildi.

Tecrübeli ismin, Siyah-Beyazlı ekibin kurmayları ile Amerika'da bir araya geldiği ve masada anlaşmanın sağlanamadığı aktarıldı. 36 yaşındaki kanat oyuncusunun, futbola başladığı kulüp olan Rosario Central'le ön protokol imzaladığı ve ülkesine geri döneceği ileri sürüldü.

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