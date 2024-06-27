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Rafa Silva: Beşiktaş'ta şampiyonluklar kazanmak istiyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, şampiyonluklar kazanmak için siyah-beyazlı takıma geldiğini söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 15:02
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Rafa Silva: Beşiktaş'ta şampiyonluklar kazanmak istiyorum

Portekizli futbolcu, kulübün YouTube kanalında yayımlanan röportajında siyah-beyazlı takıma gelme kararının pek de zor olmadığını belirterek, "Teklifi yaptıklarında burayı zaten tecrübe etmiştim. Beşiktaş'a karşı oynadım. Atmosfer, taraftar bambaşkaydı. Resmen futbol için deli oluyorlar, futbolu çok iyi biliyorlar. İmzayı atmamın asıl sebeplerinden birisi de buydu." diye konuştu.

Tüpraş Stadı'nda oynayacağı için çok heyecanlı olduğunu ve sabırsızlandığını dile getiren Silva, hedefleri konusunda şunları ifade etti:

"Beşiktaş'la ilgili hedeflerimi söylemek kolay çünkü şampiyonluklar kazanmak için buradayım. Takımımızın hak ettiği değere ulaşmasına yardımcı olmak istiyorum. İşte bu yüzden burada ve Beşiktaş'ta olmak istedim. Kendi adıma her zaman söz verdiğim şey ise sıkı çalışmak ve oynadığımız her maçta sahada her şeyimi vermek."

27 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Örnek aldığı Portekizli futbolcunun Luis Figo olduğunu paylaşan 31 yaşındaki Silva, hangi pozisyonda oynamayı ve hangi forma numarasını tercih ettiği sorusuna, "Normalde forvet arkasında oynuyorum. O pozisyonda oynamayı seviyorum ama kariyerimde kanatlarda da birçok maça çıktım. Bu yüzden her pozisyonda rahatlıkla oynayabiliyorum. Benim forma numaram, aslında ailem ve sahip olduğum her şeyle ilgili. Ailemi temsil ediyor. 27 daha önce kullandığım ve tekrar kullanmak istediğim numara çünkü bu kardeşimin doğum günü. Bu nedenle 27 numarayı tercih ediyorum." yanıtını verdi.

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