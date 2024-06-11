Beşiktaş Gabriel Paulista transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler stoper transferine çevrildi. Giovanni van Bronckhorst'un istediği isimlere yönelen siyah beyazlılar Gabriel Paulista'yı gündemine almıştı. Savunma oyuncusunun menajeri İstanbul'a geliyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 14:33 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 15:04
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SAVIC'TEN SONUÇ ALINAMADI
Beşiktaş'ın kurmayları, Karadağlı stoper Stefan Savic'le gerçekleştirdiği pazarlıklardan sonuç alamadı.
Atletico Madrid'le 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Savic'in yıllık 4 milyon euro garanti ücret istediği aktarıldı.
Siyah-beyazlıların 3 milyon euro teklif ettiği ve bu nedenle görüşmelerin sonuçsuz kaldığı kaydedildi.
İLK İMZAYI PAULISTA ATIYOR
A spor'un haberine göre, Beşiktaş transferde ilk imzayı Gabriel Paulista'ya attırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle her konuda anlaşma sağladı.
Devre arasında transferi gündeme gelen ancak son dakikada 6 aylığına Atletico Madrid'e giden deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ın teklifini bu kez kabul etti.
Bronckhorst'un kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirlendi.
KISA SÜRE İÇİNDE İSTANBUL'A GELECEK
Gabriel Paulista'nın kısa süre içinde menajeriyle birlikte İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Diğer yandan Nantes'ten teklif alan Masuaku'nun Fransız kulübüyle görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın Masuaku'nun ayrılması halinde Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers'a resmi teklif yapacağı belirtildi.
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