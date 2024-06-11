Beşiktaş Gabriel Paulista transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Kulüpten KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.