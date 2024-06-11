Haberler Beşiktaş Beşiktaş Gabriel Paulista transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Beşiktaş Gabriel Paulista transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler stoper transferine çevrildi. Giovanni van Bronckhorst'un istediği isimlere yönelen siyah beyazlılar Gabriel Paulista'yı gündemine almıştı. Savunma oyuncusunun menajeri İstanbul'a geliyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 14:33 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 15:04
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Beşiktaş Gabriel Paulista transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Beşiktaş yönetimi, yeni sezonun ilk hamlesini teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirerek yapmıştı.

Beşiktaş Gabriel Paulista transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Kulüpten KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Beşiktaş Gabriel Paulista transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Danışman olarak Brad Friedel'i göreve getiren siyah-beyazlı yönetim, transfer çalışmalarına hız verdi. İlk hedef olarak ise savunmaya takviye belirlendi.

Beşiktaş Gabriel Paulista transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor

SAVIC'TEN SONUÇ ALINAMADI

Beşiktaş'ın kurmayları, Karadağlı stoper Stefan Savic'le gerçekleştirdiği pazarlıklardan sonuç alamadı.

Beşiktaş Gabriel Paulista transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Atletico Madrid'le 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Savic'in yıllık 4 milyon euro garanti ücret istediği aktarıldı.

Beşiktaş Gabriel Paulista transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Siyah-beyazlıların 3 milyon euro teklif ettiği ve bu nedenle görüşmelerin sonuçsuz kaldığı kaydedildi.

Beşiktaş Gabriel Paulista transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor

İLK İMZAYI PAULISTA ATIYOR

A spor'un haberine göre, Beşiktaş transferde ilk imzayı Gabriel Paulista'ya attırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle her konuda anlaşma sağladı.

Beşiktaş Gabriel Paulista transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Devre arasında transferi gündeme gelen ancak son dakikada 6 aylığına Atletico Madrid'e giden deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ın teklifini bu kez kabul etti.

Beşiktaş Gabriel Paulista transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Bronckhorst'un kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirlendi.

Beşiktaş Gabriel Paulista transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor

KISA SÜRE İÇİNDE İSTANBUL'A GELECEK

Gabriel Paulista'nın kısa süre içinde menajeriyle birlikte İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Beşiktaş Gabriel Paulista transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Diğer yandan Nantes'ten teklif alan Masuaku'nun Fransız kulübüyle görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Gabriel Paulista transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın Masuaku'nun ayrılması halinde Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers'a resmi teklif yapacağı belirtildi.

Casper
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