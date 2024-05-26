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Kasımpaşa Beşiktaş maçı CANLI İZLE (Kasımpaşa-Beşiktaş canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 18:55 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 19:10
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Kasımpaşa Beşiktaş maçı CANLI İZLE (Kasımpaşa-Beşiktaş canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Sadık, Porozo, Gökhan, Yasin, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Oğulcan, Da Costa.

Beşiktaş: Ersin, Onur, Tayyip Talha, Bakhtiyor, Masuaku, Demir Ege, Chamberlain, Fahri Kerem, Mustafa Erhan, Semih, Cenk.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 5'te canlı yayınlanıyor.

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