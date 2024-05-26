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Kasımpaşa - Beşiktaş maçı canlı izle | Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maçta Bahattin Şimşek düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 11:10 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 11:13
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Kasımpaşa - Beşiktaş maçı canlı izle | Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'de beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Gökhan, Porozo, Sadık, Yasin, Sadiku, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Ngoy, Da Costa

Beşiktaş: Ersin, Onur, Tayyip, Colley, Emrecan, Salih, Musrati, Rashica, Muci, Semih, Muleka

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