BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ghezzal'ın alternatifi Amerika'dan geliyor!
Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yurt dışında görüşmelerini sürdüren Hasan Arat, İtalyan yıldızı Türkiye'ye getirmek için girişimlere başladı. İşte Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız isim... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Sabah'ta yer alan habere göre; gelecek sezon Rachid Ghezzal ile yola devam etmeyecek olan siyah beyazlılar, kariyerini Toronto'da sürdüren 30 yaşındaki İtalyan sağ kanadın maliyetini sordu.
Yönetim, gelecek yanıta göre bu transfer için adım atacak.
Bernardeschi'nin sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.
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