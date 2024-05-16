Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ghezzal'ın alternatifi Amerika'dan geliyor!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ghezzal'ın alternatifi Amerika'dan geliyor!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yurt dışında görüşmelerini sürdüren Hasan Arat, İtalyan yıldızı Türkiye'ye getirmek için girişimlere başladı. İşte Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız isim... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 13:04
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ghezzal'ın alternatifi Amerika'dan geliyor!

Bu sezon Süper Lig yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta tüm dikkatler Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ghezzal'ın alternatifi Amerika'dan geliyor!

Finali kazanarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen siyah beyazlılar diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ghezzal'ın alternatifi Amerika'dan geliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, daha önce de gündemine gelen Federico Bernardeschi için girişimde bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ghezzal'ın alternatifi Amerika'dan geliyor!

Sabah'ta yer alan habere göre; gelecek sezon Rachid Ghezzal ile yola devam etmeyecek olan siyah beyazlılar, kariyerini Toronto'da sürdüren 30 yaşındaki İtalyan sağ kanadın maliyetini sordu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ghezzal'ın alternatifi Amerika'dan geliyor!

Yönetim, gelecek yanıta göre bu transfer için adım atacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ghezzal'ın alternatifi Amerika'dan geliyor!

Bernardeschi'nin sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.

G.Saray - F.Bahçe derbisinin hakemi açıklandı!
F.Bahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak...
DİĞER
Türk Sineması'nın efsanesi Münir Özkul'un 93 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdırmıştı! Hiç bilinmeyen oğlu ortaya çıktı!
PKK siyasette yumuşayan iklimden huzursuz! Elebaşı Duran Kalkan'dan 'sabotaj' itirafı... CHP'ye 'takipteyiz' tehdidi
En sert atmosfere sahip 10 stadyum açıklandı!
İspanyol gazeteciler Arda Güler'e hayran kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Onana çıkmazı! Sezon sonunda...
4 büyükler istedi biri alıyor!
MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2024 | MSB 1829 personel kurası nihai isim listesi ASİL ve YEDEKLER
Büyükçekmece su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (16 Mayıs 2024)
HAREKET PROJE HALKA ARZ | HRKET halka arz kaç lot verir, talep toplama tarihleri, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ghezzal'ın alternatifi Amerika'dan geliyor! Ghezzal'ın alternatifi Amerika'dan geliyor! 12:51
F.Bahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak... F.Bahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak... 12:46
G.Saray - F.Bahçe derbisinin hakemi açıklandı! G.Saray - F.Bahçe derbisinin hakemi açıklandı! 12:24
Fırtına'nın Başakşehir mesaisi başladı! Fırtına'nın Başakşehir mesaisi başladı! 12:15
Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? 10:36
Beşiktaş'ta Onana çıkmazı! Sezon sonunda... Beşiktaş'ta Onana çıkmazı! Sezon sonunda... 10:46
Daha Eski
Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım 10:50
Okan Buruk'un 9. derbisi! İşte büyük maç istatistikleri Okan Buruk'un 9. derbisi! İşte büyük maç istatistikleri 11:11
Ve karar verildi! Sözleşmesi... Ve karar verildi! Sözleşmesi... 11:34
Fransa'dan G.Saray'a bomba transfer! Buruk ısrarla istiyor Fransa'dan G.Saray'a bomba transfer! Buruk ısrarla istiyor 11:50
En sert atmosfere sahip 10 stadyum açıklandı! En sert atmosfere sahip 10 stadyum açıklandı! 11:53
İspanyol gazeteciler Arda Güler'e hayran kaldı İspanyol gazeteciler Arda Güler'e hayran kaldı 12:07