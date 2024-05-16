BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ghezzal'ın alternatifi Amerika'dan geliyor!

Bu sezon Süper Lig yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta tüm dikkatler Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrildi.

Finali kazanarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen siyah beyazlılar diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.