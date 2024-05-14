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Final Olimpiyat’ta

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Final Olimpiyat’ta

Türkıye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası final maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağına karar verdiklerini açıkladı. İİki kulübün başkanıyla çok verimli bir toplantı yaptıklarını belirten Büyükekşi, "Ortak kararla Ziraat Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdik. Bu maçın yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğu konusunda iki kulübümüz de mutabık. 50 bin Türk bayrağı yaptıracağız. 19.00'da konser yapmayı planlıyoruz. Daha sonra takımlar ısınmaya çıkacak ve ardından maç başlayacak. Finalde yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacağız. Yabancı VAR hakemi de getireceğiz" dedi

ARAT: DOĞRU BİR KARAR

HASAN Arat doğru bir karar alındığını belirterek, "Güzel bir toplantı yaptık. Tribünlerin bölünmesi söz konusu ise kura çekimi olacak. Şehit yakınları ve gazilerimize şeref tribününde yer ayrılacak. Maçın Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını istedik. Olimpik bir yılda Türkiye'nin bir araya gelmesini ve centilmence mücadeleyi özlediğimizi söyledik. Doğru bir karar verildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi

DOĞAN: ÖNEMLİ BİR ŞANS

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da Türkiye Kupası finalinin Türk futbolunun birlikteliği açısından önemli bir şans olduğunun altını çizdi. Güzel bir toplatıyı geride bıraktıklarını vurgulayan Başkan Doğan, "Çok olumlu bir toplantı gerçekleştirdik. Çok önemli kararlar alındı. İki takım taraftarları da centilmenlik örneği ortaya koyacaktır. Buna eminim. Temennimiz centilmence bir maç geçmesi. Türk bayraklarımızla dünyaya ve Türkiye'ye çok farklı bir mesaj vereceğiz" ifadesini kullandı.

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