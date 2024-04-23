Beşiktaş'ın gözdesi Valentini kadro dışı

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş'ın, Boca Juniors forması giyen Nicolas Valentini ile anlaştığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili TYC Sports'a bir açıklama yapan Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, "Nicolas Valentini takımda ve grubumuzun bir parçası. O mükemmel bir oyuncu. Onunla sözleşme yenilemeyi tabii ki istedik ama şu anda bu mümkün olmadı. 31 Aralık ayına kadar bizimle. Bana sorarsanız her oyuncunun takımda kalmasını isterim" dedi. Bu arada Nicolas Valentini'nin, Boca Juniors'un River Plate'i 3-2 yendiği Superclasico maçının kadrosuna alınmaması siyah-beyazlı yönetimin iştahını kabarttı. Arjantinli stoper, Boca Juniors ile çıktığı 47 maçta 2 gol kaydetti.