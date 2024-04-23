Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın gözdesi Valentini kadro dışı

Beşiktaş'ın gözdesi Valentini kadro dışı

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş’ın peşinde olduğu 23 yaşındaki stoper Nicolas Valentini River Plate’in son oynadığı Boca Juniors maçı kadrosuna alınmadı. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın gözdesi Valentini kadro dışı

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş'ın, Boca Juniors forması giyen Nicolas Valentini ile anlaştığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili TYC Sports'a bir açıklama yapan Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, "Nicolas Valentini takımda ve grubumuzun bir parçası. O mükemmel bir oyuncu. Onunla sözleşme yenilemeyi tabii ki istedik ama şu anda bu mümkün olmadı. 31 Aralık ayına kadar bizimle. Bana sorarsanız her oyuncunun takımda kalmasını isterim" dedi. Bu arada Nicolas Valentini'nin, Boca Juniors'un River Plate'i 3-2 yendiği Superclasico maçının kadrosuna alınmaması siyah-beyazlı yönetimin iştahını kabarttı. Arjantinli stoper, Boca Juniors ile çıktığı 47 maçta 2 gol kaydetti.

DİĞER
Sezon sonunda hepsi bedava! İşte Süper Lig’de serbest kalacak futbolcular: Takımının vazgeçilmezi olmuştu…
Uğur Dündar'a babalık davasında Suphiye Orancı'nın kuzeninden Çınar Otel itirafı: Görüştüklerine şahidim!
"Fenerbahçe içinde hesaplaşmalar olacak"
Mertens'e yeni sözleşme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a İspanyol hoca sürpriz aday! Ön görüşme yapılacak
İşte Beşiktaş'ın A.Gücü maçı 11'i!
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Nisan
DEPREM SON DAKİKA | 23 Nisan
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 🤲 | 23 Nisan
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! 00:33
Kartal: Puan farkı açılmadı! Kartal: Puan farkı açılmadı! 00:33
"Fenerbahçe içinde hesaplaşmalar olacak" "Fenerbahçe içinde hesaplaşmalar olacak" 00:33
Toroğlu'dan flaş G.Saray sözleri! Toroğlu'dan flaş G.Saray sözleri! 00:33
Transferde mutlu son! O yıldız G.Saray'a "evet" dedi Transferde mutlu son! O yıldız G.Saray'a "evet" dedi 00:33
İrfan Can'dan penaltı tepkisi İrfan Can'dan penaltı tepkisi 00:33
Daha Eski
F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası Icardi'den paylaşım! F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası Icardi'den paylaşım! 00:33
F.Bahçe Sivas'ta berabere kaldı! F.Bahçe Sivas'ta berabere kaldı! 00:33
F.Bahçe zirve yarışında yara aldı! F.Bahçe zirve yarışında yara aldı! 00:33
Inter derbide Milan'ı yenip şampiyon oldu! Inter derbide Milan'ı yenip şampiyon oldu! 00:33
Sivas'ta penaltı kararı! Sivas'ta penaltı kararı! 00:33
Sivas - F.Bahçe maçında 2 gole ofsayt engeli! Sivas - F.Bahçe maçında 2 gole ofsayt engeli! 00:33