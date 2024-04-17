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Kartal'da çifte şok

Uyluk üst iç kısmında ağrı bulunan Semih Kılıçsoy ile ayağında yaralanma oluşan Mert Günok idmana çıkamadı. İki yıldız da ligdeki Ankaragücü maçında oynamayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Kartal'da çifte şok

Ankaragücü maçı öncesinde iki yıldız isminden kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda Samsunspor ile oynanan Süper Lig müsabakasında sağ ayak sırtına aldığı krampon darbesi sonrası ayağında cilt kesisi ve künt travmaya bağlı ezilme yaralanması oluşan Mert Günok ve aynı müsabakada uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden Semih Kılıçsoy dünkü antrenmana katılamadılar. Tedavilerine hemen başlanan Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'un cuma gün A.Gücü ile oynanacak lig maçında görev alması beklenmezken, yine A.Gücü'yle Türkiye Kupası'nda oynanacak mücadeleye ise yetiştirilmesi hedefleniyor.

OMAR COLLEY DİNLENDİRİLDİ

Kartal'da operasyon geçirdiği için sezonu kapatan Rebic'in yanı sıra Samsun maçında başına darbe alan Colley tedbir amaçlı olarak dünkü antrenmanda yer almadı. Bu arada savunma hattında tedavi süreçleri tamamlanan Onur ve Masuaku'nun yanı sıra Salih ile Tayfur de bireysel olarak çalıştı.

ŞUT VE TAKTİK ÇALISTILAR

Beşiktaş, cuma günü oynayacağı A.Gücü maçının hazırlıklarına dün yaptığı tek antrenmanla devam etti. Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleşen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Minyatür kaleye şut çalışmasının ardından idmanın basına açık olan bölümü sonra erdi. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise A.Gücü maçının taktiği üzerinde duruldu.

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