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Beşiktaş - Samsunspor maçı CANLI (Beşiktaş Samsunspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Yılport Samsunspor'u konuk ediyor. Beşiktaş - Samsunspor maçının CANLI ANLATIMINA haberimizden ulaşabilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 20:20
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Beşiktaş - Samsunspor maçı CANLI (Beşiktaş Samsunspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında Beşiktaş ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizde ulaşabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyor, Gedson, Rashica, Muçi, Ghezzal, Muleka, Semih

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Holse, Taylan, Ntcham, Emre, Mouandilmadji

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Samsunspor maçı 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Yılport Samsunspor karşısında forma giyemiyor. Sakatlıkları süren Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku ve Ante Rebic, müsabakada görev yapamıyor. RAMS Başakşehir ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Mert Günok ise iyileşti. Milli file bekçisi, ilk 11'de yer alıyor.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

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