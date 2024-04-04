Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıkladı! Al Musrati neden ilk 11'de değil?

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıkladı! Al Musrati neden ilk 11'de değil?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Fernando Santos önemli açıklamalarda bulundu. İşte Santos'un sözleri... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 20:07 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 20:15
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıkladı! Al Musrati neden ilk 11'de değil?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Fernando Santos önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ:

"Son 3 maçta aldığımız sonuçlardan sonra bir reaksiyon göstermek zorundayız. Gaziantep maçı gerçekten kötüydü. O maçı bir kenara koyarsak, Galatasaray ve Antalyaspor maçında iyi oynamıştık. Özellikle Antalyaspor maçının ikinci yarısı. Oradaki oyun, takımın verdiği reaksiyon çok iyiydi. Ben oyuncularımdan orada bıraktığımız yerden devam etmelerini bekliyorum. İyi hazırlandık. Oyuncularıma güveniyorum."

"Al-Musrati çok kaliteli bir oyuncu. Beşiktaş'a çok fayda sağlayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sakatlık yaşadı, biraz uzak kaldı. Hemen maç ritmini yakalaması kolay olmuyor. O nedenle böyle bir karar aldım."

"Antalyaspor maçının ikinci yarısındaki kadroya yakın bir kadro bu. Dediğim gibi, bugün oyuncularımdan iyi bir reaksiyon bekliyorum. O maçtaki ikinci yarıdaki performansı bekliyorum. O yüzden böyle bir kadro düşündüm."

DİĞER
YENİ BÖLÜM | Aldatmak 64. Bölüm izle! ATV Aldatmak son bölüm izle full HD
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi: 6 maddelik yazılı açıklama
G.Saray çok istedi F.Bahçe alıyor!
TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir - Beşiktaş | CANLI
Beşiktaş'tan Barcelonalı yıldıza teklif!
KADİR GECESİ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Farklı, dualı, hadisli Kadir Gecesi mesajları
A101'DE İZDİHAMLIK İNDİRİM | A 101 Aldın Aldın 4 Nisan aktüel ürünler kataloğu SAKIN KAÇIRMA!
KADİR GECESİ ÇEKİLECEK ZİKİR VE TESBİHLER DİYANET 2024 | Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Santos açıkladı! Al Musrati neden ilk 11'de değil? Santos açıkladı! Al Musrati neden ilk 11'de değil? 20:07
F.Bahçe Opet Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi! F.Bahçe Opet Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi! 19:20
Beşiktaş'tan Barcelonalı yıldıza teklif! Beşiktaş'tan Barcelonalı yıldıza teklif! 19:09
TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı! TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı! 18:46
Beşiktaş'ın Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu! 18:27
Şenol Güneş açıkladı! Gitmek istediği takım... Şenol Güneş açıkladı! Gitmek istediği takım... 18:27
Daha Eski
Cimbom'a Tete müjdesi! Cimbom'a Tete müjdesi! 16:42
Jasikevicius'tan flaş yorum! "Belirleyici nokta..." Jasikevicius'tan flaş yorum! "Belirleyici nokta..." 16:30
G.Saray'a Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'a Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor 16:12
UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev 16:11
Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman? Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman? 15:19
İrfan Can Kahveci rekor kırdı İrfan Can Kahveci rekor kırdı 15:18