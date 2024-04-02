DİĞER
Ajax ile Steven Berghuis pazarlığı
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ve bu kapsamda bir komite kuran Beşiktaş, Ajax'tan Steven Berghuis'i kadrosuna katmak için uğraşıyor. Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, geçen hafta Hollanda'ya giderek 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla ve Ajax kulübünün yetkilileriyle bir araya geldi. Sezon sonu gençleştirme operasyonu yapacak Ajax'ın Berghuis'le yollarını ayırması bekleniyor. Hollanda'da yıllık 2 milyon Euro kazanan Berghuis'in Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.