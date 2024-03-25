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Beşiktaş scout ekibine 2 takviye!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın scout ekibine 2 takviye yapıldı. Kulübün eski futbolcularından Kadir Akbulut ve Süleyman Oktay, siyah beyazlı takımın scout ekibine dahil oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 12:28
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Beşiktaş scout ekibine 2 takviye!

Beşiktaş'ın eski futbolcuları Kadir Akbulut ve Süleyman Oktay, siyah beyazlı takımın scout ekibine dahil oldu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; scout ekibi Ulvi Güveneroğlu yönetiminde, Samet Aybaba ve yardımcıları Emrah Bayraktar ile Emir Şiranlı'ya bağlı olarak çalışmalarını sürdürecek.

Alt ligleri de mercek altına alan ve Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmayı amaçlayan Beşiktaş scout ekibi, aynı zamanda Avrupa'da da gözlemciler barındırıyor ve gurbetçi oyuncular üzerine araştırmalarını sürdürüyor.

KADİR AKBULUT KİMDİR?

Beşiktaş'ın efsane sol beki Kadir Akbulut, siyah beyazlı takımda 1980-1994 yılları arasında forma giydi ve 5 lig şampiyonluğu yaşadı.

SÜLEYMAN OKTAY KİMDİR?

Siyah beyazlı takımın unutulmaz sağ beklerinden Süleyman Oktay ise 8 yıl (1977-1985) Beşiktaş formasıyla ter döktü.

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